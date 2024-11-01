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El gasto militar español crece un 50% hasta los 40.200 millones de dólares, la mayor subida en el top 15 mundial

El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes. En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%.

| etiquetas: gasto militar , aumento , españa
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