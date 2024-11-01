·
4
meneos
31
clics
El gas de la risa, la droga silenciosa que alarma a los clubes
Legal, barato y sin dejar rastro en los controles, el óxido nitroso se normaliza en el ocio de futbolistas profesionales.
etiquetas
droga
deporte
actualidad
#2
Antipalancas21
Si solo fuera gas de la risa lo que se meten algunos futbolistas profesionales.
2
K
42
#1
Mamawoky
leer esto si que da risa.
0
K
7
2
2
comentarios)
