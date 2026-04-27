El gas cobra por el control de tensión de la red eléctrica entre 100 y 200 veces más que la solar

Actualmente, se está retribuyendo a las renovables que participan en el control de tensión con 1€/MVArh frente a los 100€/MVArh-200€/MVArh que reciben por el mismo servicio los ciclos combinados de gas. La retribución actual establecida para las renovables no cubre siquiera la inversión mínima que supone dar este servicio en actualización de software, recalibración de componentes o la electricidad necesaria para poner a funcionar los equipos..