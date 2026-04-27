El gas cobra por el control de tensión de la red eléctrica entre 100 y 200 veces más que la solar

Actualmente, se está retribuyendo a las renovables que participan en el control de tensión con 1€/MVArh frente a los 100€/MVArh-200€/MVArh que reciben por el mismo servicio los ciclos combinados de gas. La retribución actual establecida para las renovables no cubre siquiera la inversión mínima que supone dar este servicio en actualización de software, recalibración de componentes o la electricidad necesaria para poner a funcionar los equipos..
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Los reguladores de tensión con electrónica de potencia de las renovables trabajan también cuando no hay producción en esa planta.
el asunto es que la solar actual no controla. Creo que hacen falta más baterías.
Quién será ese famoso regulador que algunos dicen que nunca tuvo ninguna culpa del apagón ni nunca la tendrá.
La solar depende del tiempo y es más compleja la gestión.
Que ya hay varios en proyecto o construcción.