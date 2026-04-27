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El gas cobra por el control de tensión de la red eléctrica entre 100 y 200 veces más que la solar

El gas cobra por el control de tensión de la red eléctrica entre 100 y 200 veces más que la solar

Actualmente, se está retribuyendo a las renovables que participan en el control de tensión con 1€/MVArh frente a los 100€/MVArh-200€/MVArh que reciben por el mismo servicio los ciclos combinados de gas. La retribución actual establecida para las renovables no cubre siquiera la inversión mínima que supone dar este servicio en actualización de software, recalibración de componentes o la electricidad necesaria para poner a funcionar los equipos..

| etiquetas: electricidad , renovables , red , energía , estabilidad
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8 comentarios
18 4 0 K 282 tecnología
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No soy un experto en el tema, pero por lo que tengo entendido la capacidad de tener potencia reactiva ( que pa otras cosas es mala, pero para regular la red no) de la solar es muy limitada, mientras que las que tienen las turbinas gordas con mucha inercia, son las de gas, hidraulicas, nucleares ....
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javierchiclana #3 javierchiclana *
#2 Por eso hablan en unidades de potencia reactiva hora... eso debe de igualar cualquier tecnología.

Los reguladores de tensión con electrónica de potencia de las renovables trabajan también cuando no hay producción en esa planta.
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shinjikari #4 shinjikari
#2 Por suerte, tenemos muuucha solar instalada. Entiendo (y supongo) que conforme avancen los meses veremos que el gas cada vez controla menos tensión.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

el asunto es que la solar actual no controla. Creo que hacen falta más baterías.
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thoro #6 thoro
Quién será ese famoso regulador que paga tan poco a los que lo pueden hacer más barato.... Y le da tanto beneficio a sus amigos...
Quién será ese famoso regulador que algunos dicen que nunca tuvo ninguna culpa del apagón ni nunca la tendrá.
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anarion321 #5 anarion321
El gas funciona cuando quieres, como la nuclear y otras fuentes.

La solar depende del tiempo y es más compleja la gestión.
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thoro #7 thoro
#5 yo supongo que no será lo mismo hacerlo desde la producción solar en un horario reducido a montar un sistema de baterías y poder hacerlo durante 24 horas.
Que ya hay varios en proyecto o construcción.
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