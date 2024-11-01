edición general
Garamendi y el “no a todo”: la patronal que bloquea el país

La CEOE se parapeta en la negación permanente mientras España arriesga 1.400 millones de euros en fondos europeos por su boicot a las reformas sociales.

Cuchifrito
La patronal no tiene capacidad de bloquear nada, quien lo bloquea es la oposición, la mayoría de partidos de derechas que hay en el parlamento
cruzado1208
#2 y quien manda en realidad ?
Penetrator
#2 Osease, la patronal.
concentrado
Eso es falso, Garamendi está abierto a negociaciones. Por ejemplo, subir la edad de jubilación a los 80 años, que desaparezca el salario mínimo y jornadas de trabajo a "elección" del trabajador. Seguro que eso lo apoya. Y la esclavitud para inmigrantes, de momento no, pero se puede estudiar para el futuro.
tricionide
este es igual que el PP incluso tiene alguna ministra del PP trabajando para la CEOE
Emotivo
Lo quieren todo.
