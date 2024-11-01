edición general
Garamendi (CEOE) tacha de «insultos baratos» las comparaciones con Milei, Trump y Vox

de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de «insultos baratos» la afirmación de ayer del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, de que Garamendi está más cerca de «(Javier) Milei, (Donald) Trump y Vox» que de los intereses de las empresas a las que representa.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Son insultos baratos porque a pesar de beneficios récord, no subís los sueldos, hijos de puta.
7 K 93
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
He autodescartado la anterior noticia por un problema con el enlace y he subido esta de nuevo.

Y repito comentario:

Lo que no entiende el subnormal este es que no es la CEOE, ni sus empresas quienes levantan España. Eso lo hacen los españoles, los trabajadores que se levantan todas las mañanas para echarse el país al lomo. Si hoy desaparece una gran empresa de la CEOE inmediatamente mañana otra empresa ocupará su lugar, si hay negocio, por supuesto.
1 K 28
pitercio #6 pitercio
#2 pues esta que has puesto no tiene el enlace correcto, que es este: www.economiadigital.es/economia/garamendi-ceoe-tacha-insultos-baratos-
0 K 19
Andreham #3 Andreham
Normal, él sabe que Milei, Trump y Vox sirven a las empresas que representa, como él.
1 K 19
XtrMnIO #4 XtrMnIO
El es más de insultos caros.
0 K 12
Urasandi #5 Urasandi
#4 Él es un insulto caro.
0 K 11

