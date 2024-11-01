Garamendi (CEOE) tacha de «insultos baratos» las comparaciones con Milei, Trump y Vox

de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de «insultos baratos» la afirmación de ayer del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, de que Garamendi está más cerca de «(Javier) Milei, (Donald) Trump y Vox» que de los intereses de las empresas a las que representa.
Y repito comentario:
Lo que no entiende el subnormal este es que no es la CEOE, ni sus empresas quienes levantan España. Eso lo hacen los españoles, los trabajadores que se levantan todas las mañanas para echarse el país al lomo. Si hoy desaparece una gran empresa de la CEOE inmediatamente mañana otra empresa ocupará su lugar, si hay negocio, por supuesto.