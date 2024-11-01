edición general
LOS GANDULES ★ Parásitos y Botes Abombados (lyric video)

Lyric video realizado por la Azzurro Video Factory del tema "Parásitos y Botes Abombados" del último álbum de LOS GANDULES, que también podían haber titulado "Tiene Anisakis".

