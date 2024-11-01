edición general
2 meneos
144 clics

Gandia revoluciona su primera línea de playa con el primer ‘Espacio Climático’ contra el calor: así será el nuevo paseo marítimo

El proyecto, presentado en Fitur, transformará el entorno de la calle Castilla y León con una inversión de 360.000 euros para combatir el calor y mejorar la accesibilidad.

| etiquetas: cambio climatico , valencia , gandia
1 1 0 K 23 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya ya se van dando cuenta que la hipótesis de "dejamos que todo sea una mierda asfixiante de calor para que entren a restaurantes a consumir" no está funcionando y hace que la gente salga menos de casa

Poco a poco
2 K 41
#2 aauivozcrx
Una idea genial, lástima que lo presenten en fitur y no en el propio pueblo para sus vecinos.

Que hartazgo de ser la puta playa de madrid i ofrenar noves glories.
0 K 9

menéame