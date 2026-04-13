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El ganador de las elecciones húngaras, Magyar, dice que no respalda la entrada rápida de Ucrania en la UE (EN)

El líder de la oposición húngara, Peter Magyar, cuyo partido ganó las elecciones el domingo con una victoria aplastante, dijo el lunes que su gobierno no apoyaría la entrada rápida de Ucrania a la Unión Europea.

| etiquetas: magyar , hungría , ue , ucrania
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Y cuando se niege a soltar la pasta para los ucranianos mientras le sigan tocando los cojones con el gas, se volverá el nuevo malo.

Que una cosa es quitar a Orban y otra dejar a los húngaros sin combustible.
5 K 93
RoterHahn #13 RoterHahn
#3
Si es facha, es malo.
Me da igual facharuso, ó fachayanky.
En el fondo, facha y fascista.

Si es conservador tradicional, y lo convierten en facharuso, por lo que tu dices; pues entonces...
0 K 13
Tkachenko #7 Tkachenko
Al NAFO de guardia se le ha pasado la euforia xD
4 K 77
Guanarteme #4 Guanarteme
Bueno, el otro era putinejo, este es putinejillo nada más. :troll:
4 K 76
Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#4 es su primerito día
1 K 35
unaqueviene #11 unaqueviene
No hay más que hablar con uno de los miles de ucranianos a los que la guerra les ha venido de puta madre para salir de su país con permiso para saber que Ucrania no puede ser más corrupto. No deberían entrar en Europa ni de coña.
4 K 65
Dene #10 Dene
Y si hicieran un referéndum en la UE saldría también un no rotundo
3 K 62
Supercinexin #15 Supercinexin
#10 ¿Referéndum? Sí hombre, y que lo manipulen los hackers rusos de Putin. No podemos correr el riesgo. ¡Que le den la entrada a la UE inmediatamente! ¡Y la Presidencia de Honor a Seleski! ¡Y mi cartera! ¡Y las llaves de mi coche!
1 K 39
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Iznogud es ahora califa en lugar del califa, y va a seguir haciendo lo mismo
3 K 61
fofito #6 fofito
Lógico
3 K 59
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Ucrania, de entrada, no. :roll:
3 K 54
Priorat #8 Priorat
Bueno, yo creo que eso sucede en muchos países. No es el primero.

¿Es lo único que han podido encontrar así como más contenido con Ucrania? Pues si que han encontrado poco.
1 K 24
Tkachenko #9 Tkachenko
#8 ¿Es lo único que han podido encontrar así como más contenido con Ucrania? Pues si que han encontrado poco.
Valiente gilipollez
0 K 20
#14 Suleiman
Pues bien por el... Nada de entrada rápida, que pase todos los filtros, y todavía le quedan muchos por pasar...
0 K 13
#12 tpm1
Rusia se va a quedar sin dogchow a repartir con la nueva ofensiva para tapar la derrota de su amigo Orban.
0 K 11

menéame