El ganador de las elecciones húngaras, Magyar, dice que no respalda la entrada rápida de Ucrania en la UE (EN)

El líder de la oposición húngara, Peter Magyar, cuyo partido ganó las elecciones el domingo con una victoria aplastante, dijo el lunes que su gobierno no apoyaría la entrada rápida de Ucrania a la Unión Europea.
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Que una cosa es quitar a Orban y otra dejar a los húngaros sin combustible.
Si es facha, es malo.
Me da igual facharuso, ó fachayanky.
En el fondo, facha y fascista.
Si es conservador tradicional, y lo convierten en facharuso, por lo que tu dices; pues entonces...
¿Es lo único que han podido encontrar así como más contenido con Ucrania? Pues si que han encontrado poco.
Valiente gilipollez