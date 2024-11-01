edición general
5 meneos
251 clics

Galleta de la Fortuna Online | Tu Frase de la Suerte Hoy

Abre tu galleta de la fortuna online y descubre tu mensaje de la suerte hoy. Frases positivas, sabiduría diaria y motivación. ¡Prueba tu suerte gratis!

| etiquetas: galleta , fortuna , juego
4 1 2 K 43 ocio
10 comentarios
4 1 2 K 43 ocio
Comentarios destacados:    
#3 detectordefalacias
"Solo cuando una mosca se posa en tus testículos, aprendes que no todo se soluciona con violencia"
8 K 88
cargolcoix #1 cargolcoix
Te ahorro un clic:
"La felicidad es una dirección, no un lugar."
1 K 19
Pacman #7 Pacman
"Tu potencial es infinito."

Mis ganas ya...
(por no hablar de mis articulaciones)
0 K 19
reivaj01 #5 reivaj01
"Todos los que te hagan un bizum alcanzarán la felicidad"
1 K 18
comunerodecastilla #6 comunerodecastilla
"Spam"
0 K 12
alfema #8 alfema
"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. - Peter Drucker"

Dos de mis frases favoritas, "Ante todo mucha calma. - Siniestro Total" y "Sin prisa, pero sin pausa. - Anónimo".
0 K 12
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
"Persigue tu pasión, no tu pensión."
1 K 11
capitan__nemo #4 capitan__nemo
"El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. - Albert Einstein"

"Cree en ti mismo y todo será posible."

"Tus sueños no tienen fecha de caducidad."
0 K 11
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
Una galleta de la fortuna sin lo único bueno; la galleta
0 K 11
#9 A_S
"Dentro de dos horas volverás a tener hambre"
0 K 10

menéame