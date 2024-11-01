·
5
meneos
251
clics
Galleta de la Fortuna Online | Tu Frase de la Suerte Hoy
Abre tu galleta de la fortuna online y descubre tu mensaje de la suerte hoy. Frases positivas, sabiduría diaria y motivación. ¡Prueba tu suerte gratis!
|
etiquetas
:
galleta
,
fortuna
,
juego
4
1
2
K
43
ocio
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
detectordefalacias
"Solo cuando una mosca se posa en tus testículos, aprendes que no todo se soluciona con violencia"
8
K
88
#1
cargolcoix
Te ahorro un clic:
"La felicidad es una dirección, no un lugar."
1
K
19
#7
Pacman
"Tu potencial es infinito."
Mis ganas ya...
(por no hablar de mis articulaciones)
0
K
19
#5
reivaj01
"Todos los que te hagan un bizum alcanzarán la felicidad"
1
K
18
#6
comunerodecastilla
"Spam"
0
K
12
#8
alfema
"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. - Peter Drucker"
Dos de mis frases favoritas, "Ante todo mucha calma. - Siniestro Total" y "Sin prisa, pero sin pausa. - Anónimo".
0
K
12
#2
DayOfTheTentacle
"Persigue tu pasión, no tu pensión."
1
K
11
#4
capitan__nemo
"El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. - Albert Einstein"
"Cree en ti mismo y todo será posible."
"Tus sueños no tienen fecha de caducidad."
0
K
11
#10
Enésimo_strike
Una galleta de la fortuna sin lo único bueno; la galleta
0
K
11
#9
A_S
"Dentro de dos horas volverás a tener hambre"
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
