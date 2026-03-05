edición general
13 meneos
60 clics
Gabriel Rufián denuncia el “bucle ayusista” que arrasa en redes: "Habría que darle una vuelta"

Gabriel Rufián denuncia el “bucle ayusista” que arrasa en redes: "Habría que darle una vuelta"

El diputado de ERC critica cómo cada polémica de Ayuso se convierte en viral y monopoliza la conversación pública, generando un ciclo que se repite sin cesar ...

| etiquetas: rufián , ayuso
10 3 0 K 121 actualidad
8 comentarios
10 3 0 K 121 actualidad
Skiner #1 Skiner *
Esto es: Si le ries las gracias a un tonto le haces más tonto todavia.
Yo estoy cansado de denunciarlo constatemente el pábulo a cada bobada que se le ocurre a esta señora.
Nunca aporta nada positivo para la sociedad.
5 K 65
Niessuh #5 Niessuh *
#1 Yo le llamaría a esto el bucle trumpista más bien. Darle a Ayuso la autoria de esto es demasiado mérito para ella.
0 K 11
Skiner #6 Skiner
#5 El bucle de palmeros a su servicio, bien sean humanos o bots que hacen el trabajo.
0 K 7
salchipapa77 #3 salchipapa77
No lo dirá por menéame...:roll:
3 K 46
#4 no_soy_un_bot
#3 Ayuséame
1 K 19
#2 crissis *
Hasta Rufián está hasta los cojones de Delayed :shit:
2 K 26
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
Joder, Rufián hablando de Delay. Para que luego digáis que no es un meneante popular.
1 K 19
Gadfly #8 Gadfly
#7 a esto venía...
1 K 19

menéame