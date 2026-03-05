·
13
meneos
60
clics
Gabriel Rufián denuncia el “bucle ayusista” que arrasa en redes: "Habría que darle una vuelta"
El diputado de ERC critica cómo cada polémica de Ayuso se convierte en viral y monopoliza la conversación pública, generando un ciclo que se repite sin cesar ...
rufián
ayuso
10
3
0
121
actualidad
8 comentarios
actualidad
#1
Skiner
*
Esto es: Si le ries las gracias a un tonto le haces más tonto todavia.
Yo estoy cansado de denunciarlo constatemente el pábulo a cada bobada que se le ocurre a esta señora.
Nunca aporta nada positivo para la sociedad.
5
65
#5
Niessuh
*
#1
Yo le llamaría a esto el bucle trumpista más bien. Darle a Ayuso la autoria de esto es demasiado mérito para ella.
0
11
#6
Skiner
#5
El bucle de palmeros a su servicio, bien sean humanos o bots que hacen el trabajo.
0
#3
salchipapa77
No lo dirá por menéame...
3
#4
no_soy_un_bot
#3
Ayuséame
1
#2
crissis
*
Hasta Rufián está hasta los cojones de Delayed
2
#7
Golan_Trevize
Joder, Rufián hablando de Delay. Para que luego digáis que no es un meneante popular.
1
#8
Gadfly
#7
a esto venía...
1
