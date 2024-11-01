El futuro es inimaginablemente largo

Es probable que estemos muy, muy al comienzo de la historia de la humanidad. Unas reglas de tres:



- Si el Sol pudiera sostener humanos en la Tierra durante cien años (del orden de una vida humana), el homo sapiens tendría una semana de vida, la civilización humana tendría unas ocho horas, y la revolución industrial unos diez minutos.



- Si el Universo pudiera sostener vida durante cien años, el homo sapiens tendría entonces un segundo de vida, la civilización humana treinta milisegundos, y la revolución industrial un único milisegundo.