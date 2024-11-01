edición general
El futuro es inimaginablemente largo

Es probable que estemos muy, muy al comienzo de la historia de la humanidad. Unas reglas de tres:

- Si el Sol pudiera sostener humanos en la Tierra durante cien años (del orden de una vida humana), el homo sapiens tendría una semana de vida, la civilización humana tendría unas ocho horas, y la revolución industrial unos diez minutos.

- Si el Universo pudiera sostener vida durante cien años, el homo sapiens tendría entonces un segundo de vida, la civilización humana treinta milisegundos, y la revolución industrial un único milisegundo.

#1 casicasi
La expresión ' Si el Sol pudiera sostener humanos en la Tierra durante cien años' es incomprensible:falta algo, un adverbio por ejemplo. Quizás quiera decir ' Si el Sol hubiera sostenido humanos en la Tierra solamente durante cien años'...
#2 DenisseJoel
Si el ser humano tuviera una semana de vida, en menos de 1 hora habría agotado reservas de combustible que habrían tardado más de 20 años en producirse. Después de esa hora tocaría esperar otros 20 años antes de poder desarrollar de nuevo ese nivel de consumo. Justo a tiempo para la siguiente extinción masiva ocasionada por un meteorito de kilómetros de diámetro, a la que sobreviviríamos porque patata. Y se esperaría que el planeta fuese engullido por el sol en unos 200 años.

Planazo.
UsuarioXY #4 UsuarioXY
#2 el uso de esa energía ha sido necesaria para el avance de la humanidad, se podría haber hecho de otra manera pero dudo que hubiera sido tan rápida.
No necesitaremos esperar esos 20 años porque ya hay en desarrollo otro tipo de energías que serán mucho más rápidas.
suko19 #3 suko19
En mi optimismo patológico creo (estoy seguro) que dentro de siglos, cuando la humanidad mire hacia atrás y revise la historia del siglo XX - XXI el periodo será recordada como el inicio de la existencia cósmica de la humanidad y el desarrollo de la computación.
