El futuro económico de un mundo envejecido

Hace 10 años un documental sobre el futuro de la población mundial dejaba un mensaje claro: íbamos a ser 10.000 millones, el planeta no iba a dar abasto, y aquello sólo podía acabar en catástrofe. Hambrunas, guerras por recursos, el fin de la civilización. Quién nos iba a decir que, apenas diez años después, la preocupación en buena parte del mundo sería la opuesta: que no nacen suficientes. En este post, examino qué implica en términos económicos envejecer como sociedad y cuánto puede costarle a España en las próximas décadas.