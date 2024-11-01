El futuro económico de un mundo envejecido

Hace 10 años un documental sobre el futuro de la población mundial dejaba un mensaje claro: íbamos a ser 10.000 millones, el planeta no iba a dar abasto, y aquello sólo podía acabar en catástrofe. Hambrunas, guerras por recursos, el fin de la civilización. Quién nos iba a decir que, apenas diez años después, la preocupación en buena parte del mundo sería la opuesta: que no nacen suficientes. En este post, examino qué implica en términos económicos envejecer como sociedad y cuánto puede costarle a España en las próximas décadas.
economía , envejecimiento , población
Esto no es así.
No es así porque las economías que se llaman avanzadas lo que hacen es dedicarse a los servicios y trasladar la producción de bienes y resolución de problemas de abastecimiento de bienes a economías emergentes abandonando la investigación.
A los hechos me remito: Europa y Norteamérica han perdido su tejido industrial.
¿Llegarán a tiempo los robots humanoides, cubriendo mano de obra en tareas simples, para permitirnos elegir la primera opción sin sufrir mucho?