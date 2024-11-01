edición general
El futuro económico de un mundo envejecido

Hace 10 años un documental sobre el futuro de la población mundial dejaba un mensaje claro: íbamos a ser 10.000 millones, el planeta no iba a dar abasto, y aquello sólo podía acabar en catástrofe. Hambrunas, guerras por recursos, el fin de la civilización. Quién nos iba a decir que, apenas diez años después, la preocupación en buena parte del mundo sería la opuesta: que no nacen suficientes. En este post, examino qué implica en términos económicos envejecer como sociedad y cuánto puede costarle a España en las próximas décadas.

etiquetas: economía , envejecimiento , población
6 comentarios
Ripio #1 Ripio
Ratef #5 Ratef *
Mientras tanto África subsahariana con 4-5 hijos de media por mujer y la inmensa mayoría de esos niños sobreviven. En España eso ocurrió la última vez la década de 1900-1910 pero con una mortalidad infantil atroz. Estamos a más de 100 años de diferencia en cultura reproductiva y en este caso con una gran mejora de la mortalidad infantil.
#3 Archaic_Abattoir *
Yo veo siempre el mismo error: creer que más gente trabajando o dispuesta a trabajar hará que haya gente que resuelva problemas y haga crecer la economía.
Esto no es así.
No es así porque las economías que se llaman avanzadas lo que hacen es dedicarse a los servicios y trasladar la producción de bienes y resolución de problemas de abastecimiento de bienes a economías emergentes abandonando la investigación.
A los hechos me remito: Europa y Norteamérica han perdido su tejido industrial.
#2 abogado_del_diablo
Pues es que tenemos esas dos opciones: o una población envejecida con los problemas que conlleva para decrecer lentamente o esperar a que una guerra por los recursos aniquile a "los que sobran".
¿Llegarán a tiempo los robots humanoides, cubriendo mano de obra en tareas simples, para permitirnos elegir la primera opción sin sufrir mucho?
Ratef #4 Ratef
#2 Pero en el primer caso al menos sobrarán muchas viviendas no? :shit:
#6 Cincocuatrotres
Estamos gobernados por artistas a los que el problema de la natalidad no les importa pues nadie hace nada, estamos desapareciendo como cultura, pero la Van der Leyen sigue saliendo como si hubiera inventado el mundo y Europa se empequeñece poco a poco y nadie hace nada y cada vez somos mas colonia.
