El futbolín en A Coruña se queda 'a velas vir': por qué se ha convertido en una trampa letal para la hostelería

La normativa municipal de A Coruña restringe el uso de esas máquinas a los pubs y las discotecas. Es decir, establecimientos con licencia 2,3 y 4. La hostelería tradicional se enmarca en los llamados grupos 1 y 1B, donde tradicionalmente todos hemos 'puesto chapa' y y unas cuantas horas de piques con nuestros amigos.

11 comentarios
#1 sesky
Ojo, ni futbolín, ni diana ni billar. El que redactó la norma tendría pleno de asistencias en el instituto.
#2 devilinside
#1 Menudo moñas. Yo, como decía Leño, hice en los billares la primera comunión
#5 verocla
#2 Corre correee
#10 Herumel
#1 #2 Ahí inocentes... No veis que lo que buscan es que la única vía en esos sitios de juego sean las "salas de juego" y cerrar ludópatas enganchados, el futbolín o los dardos son competencia. Nunca dan puntada sin hilo.
#11 devilinside
#10 Iba a hacer un comentario al respecto, pero me pudo la nostalgia. No soy conocido por mi inocencia precisamente
#4 tatamka
Que vuelvan los salones recreativos!!!
#3 MoñecoTeDrapo
Uf, con el ruido hemos topado. Asunto peliagudo.
#6 verocla
Cada vez que veo un futbiolo me da un noseque de nostalgia ...
#8 capitan.meneito
#6 ¿portero o delantero?
#9 Dakaira
#6 ídem!

Aún recuerdo mi mejor día, una noche entera en el rock inferno sin perder ni una sola partida, no recuerdo con quien jugaba creo que con un puntu que apareció por ahí.
Noches perfect!

El billar no, que para eso había que ir al clan irlandés y no había espacio. Era un horror.

Modo abuela off.
Y posdata los recuerdos son en Xixón...
