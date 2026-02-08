El futbolín en A Coruña se queda 'a velas vir': por qué se ha convertido en una trampa letal para la hostelería

La normativa municipal de A Coruña restringe el uso de esas máquinas a los pubs y las discotecas. Es decir, establecimientos con licencia 2,3 y 4. La hostelería tradicional se enmarca en los llamados grupos 1 y 1B, donde tradicionalmente todos hemos 'puesto chapa' y y unas cuantas horas de piques con nuestros amigos.
Aún recuerdo mi mejor día, una noche entera en el rock inferno sin perder ni una sola partida, no recuerdo con quien jugaba creo que con un puntu que apareció por ahí.
Noches perfect!
El billar no, que para eso había que ir al clan irlandés y no había espacio. Era un horror.
Modo abuela off.
Y posdata los recuerdos son en Xixón...