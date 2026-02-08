El futbolín en A Coruña se queda 'a velas vir': por qué se ha convertido en una trampa letal para la hostelería

La normativa municipal de A Coruña restringe el uso de esas máquinas a los pubs y las discotecas. Es decir, establecimientos con licencia 2,3 y 4. La hostelería tradicional se enmarca en los llamados grupos 1 y 1B, donde tradicionalmente todos hemos 'puesto chapa' y y unas cuantas horas de piques con nuestros amigos.