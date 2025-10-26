Fútbol, esmeraldas y cocaína: los ‘nuevos’ narcoempresarios colombianos con lazos en España

La estructura magiosa, bautizada por el propio Petro como la Nueva Junta del Narcotráfico (NJN), es —según el propio mandatario— uno de los más peligrosos enemigos del Estado colombiano. Sus tentáculos van más allá de la cocaína: alcanzan los negocios de las esmeraldas, el fútbol y las empresas privadas de seguridad. Y parte de su cúpula, según fuentes de inteligencia, vive hoy en Madrid. La existencia y el verdadero poder de esta organización está rodeada de polémica en Colombia.