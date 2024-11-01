Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a ocho trabajadores

Un establecimiento tradicional tipo furancho ubicado en la parroquia de Reboreda, en Redondela, ha sido sancionado con 45.000 euros por tener a ocho trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Los hechos se remontan al 4 de julio de 2024, cuando dos inspectoras acudieron al local en pleno horario de apertura. En el interior, las funcionarias identificaron a varias personas desempeñando tareas propias de restauración, como cocina y atención a clientes. Según la resolución judicial, estas personas no actuaban como colaboradores ocasio...
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Un furancho en Galicia es una vivienda o bodega particular, comúnmente situada en el bajo de una casa, donde se vende el excedente de vino de cosecha propia acompañado de tapas caseras, tradicionales y limitadas. Son lugares de ambiente auténtico y familiar, muy típicos en zonas vitivinícolas como Pontevedra, que abren pocos meses al año, habitualmente entre diciembre y junio.