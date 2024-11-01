Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a ocho trabajadores

Un establecimiento tradicional tipo furancho ubicado en la parroquia de Reboreda, en Redondela, ha sido sancionado con 45.000 euros por tener a ocho trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Los hechos se remontan al 4 de julio de 2024, cuando dos inspectoras acudieron al local en pleno horario de apertura. En el interior, las funcionarias identificaron a varias personas desempeñando tareas propias de restauración, como cocina y atención a clientes. Según la resolución judicial, estas personas no actuaban como colaboradores ocasio...