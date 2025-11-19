La Fundación Oso de Asturias mejorará los cercados oseros de la Senda para acoger osos con problemas

El patronato dio ayer luz verde al presupuesto y plan de actuación de 2026, que asciende a 570.126 euros La Fundación Oso de Asturias (FOA), presidida por Nicanor Fernández y cuyo vicepresidente es el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Lindez, celebró ayer la reunión ordinaria de su Patronato, en la que se aprobó el presupuesto y el plan de actuación para el ejercicio 2026, además de realizar un balance de las actividades desarrolladas en los últimos meses. En la reunión se acordó, entre otros extremos, la ejecución d
Yo creo que Teverga a dia de hoy, será el pueblo con más turismo de invierno de Asturias, casi seguro
Los más vagos mejor al revés, bajais de Teverga a Trubia