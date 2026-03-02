La fundación financiada por Vox declaró 630.000 euros en pagos por "servicios a profesionales independientes"

Disenso presentó en 2024 unas cuentas con pérdidas por primera vez desde su creación. Los dos millones que recibe del partido acaban en sueldos y pagos a terceros, entre los que está el principal asesor de Santiago Abascal.
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En cualquier empresa, son los honorarios que se pagan a economistas, abogados, auditores, notarios.
Todo esto tiene que venir con factura, con IVA y su retención de IRPF.
Contra estas facturas, tiene que haber una justificación documental.
Si es un auditor, el informe de la auditoría.
Si es un abogado, el informe del mismo.
Por cierto, no vale decir que se emiten y pagan facturas por "informes orales" .... como Zapatero dixit.
www.elmundo.es/espana/2026/03/02/69a5d070e85eceb0578b4598.html
Zapatero justifica ahora que la mayoría de sus ingresos del lobista de Plus Ultra es por "informes orales" para clientes que no desvela