Los funcionarios de Hacienda en pie de guerra por sus salarios y jornada

El detonante del conflicto jurídico y social atiende a un cúmulo de compromisos pendientes El sindicato más representativo en las administraciones públicas pone el foco en el bloqueo de la carrera profesional, un sistema que debería permitir la promoción interna y el reconocimiento de la experiencia, pero que actualmente se encuentra "congelado" por falta de dotación presupuestaria y voluntad política. CSIF recuerda que la AEAT se comprometió en 2024 a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada c