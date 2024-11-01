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Los funcionarios de Hacienda en pie de guerra por sus salarios y jornada

Los funcionarios de Hacienda en pie de guerra por sus salarios y jornada

El detonante del conflicto jurídico y social atiende a un cúmulo de compromisos pendientes El sindicato más representativo en las administraciones públicas pone el foco en el bloqueo de la carrera profesional, un sistema que debería permitir la promoción interna y el reconocimiento de la experiencia, pero que actualmente se encuentra "congelado" por falta de dotación presupuestaria y voluntad política. CSIF recuerda que la AEAT se comprometió en 2024 a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada c

| etiquetas: hacienda , inspectores , funcionarios
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3 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues me parece muy bien, a ver si tomamos nota los trabajadores de lo privado y reactivamos la lucha obrera por nuestros derechos.
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Aguarrás #2 Aguarrás
Y qué más dará.
Total, a nivel IT es el personal externo el que saca el trabajo... :troll:
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#3 Meneante56
¿Se les quedan pequeños los bonus que cobran por extorsionar al ciudadano?
Que pena me dan.
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menéame