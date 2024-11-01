edición general
22 meneos
26 clics
Funcionarios en distritos de Zaragoza desoyen la instrucción de no atender a migrantes: "Es un trámite sencillo"

Funcionarios en distritos de Zaragoza desoyen la instrucción de no atender a migrantes: "Es un trámite sencillo"

El Gobierno del PP había pedido a las juntas de los barrios derivar los empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar, pero trabajadores municipiales han optado por mantener esta labor.A pesar de la instrucción municipal de derivar los trámites de empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar –lo que ha provocado este viernes el colapso de la casa consistorial–, funcionarios de las juntas de distrito se han 'rebelado' contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización.

| etiquetas: funcionarios , migrantes , trámites , regularización , zaragoza
18 4 0 K 144 actualidad
6 comentarios
18 4 0 K 144 actualidad
#2 Cualicuatrototem
Y por eso los funcionarios son necesarios, porque su protección les permite denunciar o, como en este caso, actuar de la forma correcta, aunque sus superiores les insten a lo contrario, sin verse penalizados como lo sería un trabajador no funcionario.
13 K 146
#6 DonaldBlake
#2 Y, por eso mismo, son odiados por un sector muy concreto.
1 K 12
Ludovicio #1 Ludovicio
Doble rabieta para la derecha: No les permiten ejercer su racismo y demuestran que lo de que los funcionarios son vagos es solo un mito derechoso.
7 K 83
Mesopotámico #3 Mesopotámico *
Lo que se pretende es que se vean las colas de inmigrantes y que no se diluyan en las juntas para dar el mensaje de invasión.

Pero vamos, que a Pedro que ha aprobado esto por decreto, le suda la polla. Y a los pobres del registro de la plaza del Pilar, los tienen friticos.
3 K 50
oceanon3d #5 oceanon3d
Debería ser denunciable ante un juzgado lo del PP.
2 K 37
#4 Albarkas
Por suerte aún queda gente decente.
1 K 34

menéame