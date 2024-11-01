Funcionarios en distritos de Zaragoza desoyen la instrucción de no atender a migrantes: "Es un trámite sencillo"

El Gobierno del PP había pedido a las juntas de los barrios derivar los empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar, pero trabajadores municipiales han optado por mantener esta labor.A pesar de la instrucción municipal de derivar los trámites de empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar –lo que ha provocado este viernes el colapso de la casa consistorial–, funcionarios de las juntas de distrito se han 'rebelado' contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización.