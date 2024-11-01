Funcionario de la administración Trump critica la «codiciosa» petición de la industria nuclear por pedir más dinero público (Eng)

El máximo responsable federal encargado de conceder préstamos a las centrales nucleares ha tenido esta semana unas duras palabras para los responsables de la industria nuclear que quieren que el Gobierno invierta más fondos de los contribuyentes en la construcción de reactores nucleares privados.
| etiquetas: energía nuclear , central nuclear , dinero público , trump , federal
De eso se trata, de rentabilizar la inversión que han hecho los grandes empresarios, sufragando las campañas electorales de Trump y de congresistas y senadores republicanos.
Ahora quieren que se les compense, con dinero público por supuesto.
Como siempre en todas partes : los ricos colocan a sus políticos en el poder. Y a cambio, éstos les compensan con subvenciones públicas, con contratos públicos y con leyes a su medida.
( Entiendo tu ironía)
De siempre todo liberal de amiguete ha afirmado de manera taxativa, tajante e inequívoca que la nuclear es limpia, segura y "barata".