Funcionario de la administración Trump critica la «codiciosa» petición de la industria nuclear por pedir más dinero público (Eng)

El máximo responsable federal encargado de conceder préstamos a las centrales nucleares ha tenido esta semana unas duras palabras para los responsables de la industria nuclear que quieren que el Gobierno invierta más fondos de los contribuyentes en la construcción de reactores nucleares privados.

| etiquetas: energía nuclear , central nuclear , dinero público , trump , federal
Supercinexin #5 Supercinexin
No sé para qué necesita dineros públicos una industria que es la polla de rentabilidad y eficiencia. Además el Sector Privado sabrá sacar el adecuado rendimiento para que se abaraten aún más los costes y no le cueste ni un penique al contribuyente.
#7 unocualquierax *
#5
De eso se trata, de rentabilizar la inversión que han hecho los grandes empresarios, sufragando las campañas electorales de Trump y de congresistas y senadores republicanos.
Ahora quieren que se les compense, con dinero público por supuesto.
Como siempre en todas partes : los ricos colocan a sus políticos en el poder. Y a cambio, éstos les compensan con subvenciones públicas, con contratos públicos y con leyes a su medida.

( Entiendo tu ironía)
#3 Horkid *
Beneficios para las empresas; costes y perdidas se socializan hasta en EEUU. Y las consecuencias de los accidentes, y el almacenamiento de los residuos también socialistas. Es la sintesis del capitalismo actual: beneficios para el capital, los costes se socializan.
Desideratum #2 Desideratum *
Que raro....

De siempre todo liberal de amiguete ha afirmado de manera taxativa, tajante e inequívoca que la nuclear es limpia, segura y "barata". :troll: :troll:
#4 IsraelEstadoGenocida
Limpia y barata…
manzitor #6 manzitor
Quién me iba a decir a mi, que iba a estar de acuerdo con uno de esos.
#1 Firnas
Así es como se crea una industria rentable. Viva la energía nucelar!!!
