La fuga masiva a las universidades de EEUU sacude la ACB

La fuga a EEUU de jóvenes canteranos de la ACB no para: más de 30 se han marchado este verano a la NCAA, disparando las alarmas. Hacen las maletas en masa atraídos por promesas millonarias y una puerta de entrada más fácil a la NBA. Los universitarios en EEUU no veían ni un duro hasta que en 2021 se autorizaron NIL (Name, Image and Likeness), patrocinios por derechos de imagen. En junio se dio un paso más cuando la jueza Claudia Ann Wilken, la misma que había legalizado los NIL, decretó que las universidades deberán repartir con sus atletas...

7 comentarios
Milmariposas
Los del ICE en el aeropuerto frotándose las manos... :troll:
3 K 53
Ormuzd
#2 Mas bien haciendose crujir los nudillos.
1 K 24
Thornton
Los del Madrid y el Barça, acostumbrados a pescar en las canteras del resto de equipos de la ACB, ahora ven como un pez más grande les come parte de su mercado.
0 K 20
Dragstat
#4 Yo no veo que sea mala noticia, realmente te los forman gratis y los puedes pescar cuando no entren en la NBA, que serán la mayoría. Si salen buenos se te iban a ir igualmente, de esta forma ya saben que no valen antes y si quieren volver tendrán que intentar mejorar. Además, económicamente imagino que a los chicos les compensa y es posible que les formen mejor académicamente practicando el deporte a la vez que estudian por el sistema que tienen las universidades.
0 K 19
Thornton
#5 No digo que sea ni malo ni bueno. En todo caso, en el caso que apuntas que vuelvan de las universidades americanas, el cahé será difernte que cuando se forman en las canteras de Madrid y Barça (después de haberlos pescado en las canteras del Tenerife, Málaga, Valencia, Estudiantes, etc.)
0 K 20
Dragstat
#6 si eso es verdad, yo lo que veo es que puede desincentivar invertir en formación.
0 K 19
asola33
Si les pagan la universidad, ya es un gran sueldo.
0 K 11

