La fuga masiva a las universidades de EEUU sacude la ACB

La fuga a EEUU de jóvenes canteranos de la ACB no para: más de 30 se han marchado este verano a la NCAA, disparando las alarmas. Hacen las maletas en masa atraídos por promesas millonarias y una puerta de entrada más fácil a la NBA. Los universitarios en EEUU no veían ni un duro hasta que en 2021 se autorizaron NIL (Name, Image and Likeness), patrocinios por derechos de imagen. En junio se dio un paso más cuando la jueza Claudia Ann Wilken, la misma que había legalizado los NIL, decretó que las universidades deberán repartir con sus atletas...