edición general
11 meneos
20 clics
La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias

La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias

Canarias lidera el ránking nacional de desapariciones de menores, situándose muy por encima de la media del conjunto del Estado. La Comunidad Autónoma registra 785 casos de menores ausentados de centros de protección, cuya tutela - que tenía el Gobierno canario - ha quedado extinguida, ya sea por haber permanecido desaparecidos durante más de 12 meses o por haber alcanzado la mayoría de edad durante la fuga. El escenario no es esperanzador y pone en evidencia las limitaciones de la red de protección de las Islas. Gran parte de este elevado núme

| etiquetas: menores , canarias , fugas
9 2 0 K 108 actualidad
21 comentarios
9 2 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:    
plutanasio #1 plutanasio
Un 60% de las desapariciones corresponde a jóvenes de Marruecos

Y qué coño hacen aquí y no con sus padres? Está Marruecos en guerra o me he perdido algo?
7 K 83
MonoMico #5 MonoMico
#1 Buscan una vida mejor huyendo de un país que los trata como basura. Menos raSismo, por favor.
6 K -31
calde #11 calde *
#1 Qué desperdicio para nuestro país no saber aprovechar a estos jóvenes que vienen aquí y que con una adecuada educación y formación, podrían impulsar el crecimiento del país.

Pero si los dejamos tirados o les tratamos como delincuentes, en delincuentes se convertirán.

Y el que no lo entienda, que mire los problemas de Japón.
0 K 12
#13 Daniel2000
#11 ¿ En que mundo vive usted ?
0 K 12
plutanasio #15 plutanasio
#11 1 de cada 4 jóvenes españoles está sin trabajo. Será mejor fomentar que ellos trabajen antes de importar, no?
2 K 36
#21 user31
#1 Acabas de descubrir la emigración? Cuántos años tienes? Dónde has estado metido?
0 K 7
Islamotransfeministe #12 Islamotransfeministe
#3 " Te sorprendería la cantidad de puteros muy españoles y mucho españoles que viven de esos menores desaparecidos."

si usas el esa analogía de niños menas como putas de las que aprovecharse. Entonces quien sería el putero? Las ongs, centros, educadores, asociaciones, partidos, etc, etc Y el chulo? El gobierno?
3 K 42
#4 Daniel2000 *
Por partes ... y lo hablo en segunda persona (familiar directo).

Este familiar trabajaba en un centro de menores (extranjeros, huérfanos, chavales ejemplares, chavales conflictivos, agresivos, hijos de padres desorientados).

Y de lo que me comentaba.


- Que era un centro abierto (sin delitos, o con delitos menores de 14 años ... no imputables)

- Que era un centro abierto, que si una cría de 15 años en una salida programada se iba, no podían impedirlo (luego la cría volvía con ropa de…   » ver todo el comentario
3 K 35
placeres #6 placeres *
#4 Al final del día es un trabajo-negocio, supongo que tienes una familia que te permite vivir comodamente por lo que pagar facturas no es importante para ti /s (Si hay mangantes en el tema eso lo sabemos todos, igualmente gente que se deja la piel por los chicos)

no pueden hacer milagros ¿Te comentó tu familiar cual es la relación tutor/MENA que tienen que manejar (A lo mejor trabaja en una CCAA afortunada pero lo dudo)? ¿El "maravilloso" procedimiento sancionador que tienen?, están estabulados no pueden hacer mucho más una que una ficción de control.
1 K 19
#10 Daniel2000 *
#6 "igualmente gente que se deja la piel por los chicos" Esta persona se esforzaba las primeras semanas, pero viendo que sus compañeros pasaban, en que el tema disciplinario era muy laxo , que los "malos chavales" la chuleaban , le vacilaban, se reían de ella ... pues estaba amargada ...

Aguantaba por los críos que eran "buenos chavales", pero al mezclaros a todos, los buenos y los malos, me comentaba con pena que la mitad se habían "maleado"

Si un día, a mi hija, por fugarse un día de Instituto , le castigo (me viene baneo por esta comentario) con no salir ese fin de semana y limitarle el uso del móvil ¿soy un facha ... actúo bajo una ficción de control ?
2 K 33
placeres #14 placeres
#10 Depende del centro y compañeros (Los que más aguantan con centros con antiguedad, procedimientos claros y sobre todo pocos niños), pero lo de acabar amargada y quemada, es muuuy normal.
Efectivamente que es una fabrica de delincuentes-"listos/despertados" es una realidad.

Los menas están bajo protección de la administración, buena suerte para no dejarle salir o quitarle un móvil, sin realizar le debido procedimiento administrativo o lo que es peor que te monte una celada y la tienes liada parda por mucho tiempo.
0 K 11
#20 Daniel2000
#14 Por lo que me comentas, y lo que me comenta esta familiar ... coincide en todo.

Trabajando con ellos ...

- Con pies de plomos
- No te pases lo mas mínimo, el reglamento en la mano ...
- El chaval te vacila, o se escapa ... el reglamento en la mano ...
- El chaval / o la chavala ... aparece con ropa de marca y dice que se la ha encontrado ... (sospechas de prostitución) ... no puedes decir nada, tienes indicio pero no pruebas.


Ahora todo esto, que hace un chaval en un centro de menores ... que lo haga tu hija en casa.
0 K 12
#19 ldoes
#4 ¿Y qué propondrías para solucionar el problema? Porque imagino que más medios (más recursos públicos redigiridos a estas instituciones) no entra dentro de tu ideología, eso es cosa de zurdos (aka trabajadores de ONG xD )
0 K 8
Maduro_al_Guano #2 Maduro_al_Guano
Este país es una casa de putas en temas de inmigracion
3 K 33
manzitor #3 manzitor
#2 Te sorprendería la cantidad de puteros muy españoles y mucho españoles que viven de esos menores desaparecidos.
3 K -20
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe *
Han probado ha llamar a la embajada en Marruecos cuando llega un menor de esa nocionalidad para devolverlos con sus padres?
Es que allí los hijos desaparecidos importan una mierda o que?
Tan jodidisimos están allí, que los padres meten a un niño a que se juegue la vida en el mar, antes que vivir allí en ese infierno? Si es así, no debería preocuparnos esa importar esa cultura?
Todo lo demás es falso y en realidad vienen buscando esta o esa ayuda económica, más conocido como la &q…   » ver todo el comentario
2 K 29
#16 Daniel2000
#9 No hay que morder la mano que te da de comer ...

¿ Que Marruecos no colabora en encontrar a los padres de esos menores ? Pues nada, vamos a revisas todos los cargamentos de tomates que vienen del reino de Priscilla, uno a uno ... que igual alguno está en mal estado.

Lo del hachis / chocolate / polen o lo que sea, no digo nada (a esos ni tocarlos), ya que aquí en MNM hay muchos del club Top 20 que les interesa el "tránsito" de "embarcaciones de recreo" con motores de cientos de caballos en el estrecho.
0 K 12
#7 Daniel2000
"Te sorprendería la cantidad de puteros muy españoles y mucho españoles que viven de esos menores desaparecidos."

Te sorprendería la cantidad de zurdos, muy zurdos que viven de estos menores ... (ONGs y trabajadores de las mismas)

Que les da igual como acaben, que no quieren emplear disciplina ni horarios ... que solo quieren cobrar a final de mes.


¿ Mi hija desaparece ? Muevo cielo y tierra, quemo el ayuntamiento hasta que desaparece.

¿ Que un menor migrante desaparece (el chaval dice que no le gusta la cena y se va del centro de menores ) ? El trabajador de la ONG redacta el formulario para cubrir el expediente, y a las 14:55 está recogiendo las cosas.
1 K 22
g3_g3 #17 g3_g3
Win-Win. Aquí paz y despues gloria.
0 K 10
#18 bizcobollo
Me alucina que se meta en el mismo saco estadístico a un menor español desaparecido que a un MENA desaparecido.
0 K 7

menéame