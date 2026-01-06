La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias

Canarias lidera el ránking nacional de desapariciones de menores, situándose muy por encima de la media del conjunto del Estado. La Comunidad Autónoma registra 785 casos de menores ausentados de centros de protección, cuya tutela - que tenía el Gobierno canario - ha quedado extinguida, ya sea por haber permanecido desaparecidos durante más de 12 meses o por haber alcanzado la mayoría de edad durante la fuga. El escenario no es esperanzador y pone en evidencia las limitaciones de la red de protección de las Islas. Gran parte de este elevado núme
Y qué coño hacen aquí y no con sus padres? Está Marruecos en guerra o me he perdido algo?
Pero si los dejamos tirados o les tratamos como delincuentes, en delincuentes se convertirán.
Y el que no lo entienda, que mire los problemas de Japón.
si usas el esa analogía de niños menas como putas de las que aprovecharse. Entonces quien sería el putero? Las ongs, centros, educadores, asociaciones, partidos, etc, etc Y el chulo? El gobierno?
Este familiar trabajaba en un centro de menores (extranjeros, huérfanos, chavales ejemplares, chavales conflictivos, agresivos, hijos de padres desorientados).
Y de lo que me comentaba.
- Que era un centro abierto (sin delitos, o con delitos menores de 14 años ... no imputables)
- Que era un centro abierto, que si una cría de 15 años en una salida programada se iba, no podían impedirlo (luego la cría volvía con ropa de… » ver todo el comentario
no pueden hacer milagros ¿Te comentó tu familiar cual es la relación tutor/MENA que tienen que manejar (A lo mejor trabaja en una CCAA afortunada pero lo dudo)? ¿El "maravilloso" procedimiento sancionador que tienen?, están estabulados no pueden hacer mucho más una que una ficción de control.
Aguantaba por los críos que eran "buenos chavales", pero al mezclaros a todos, los buenos y los malos, me comentaba con pena que la mitad se habían "maleado"
Si un día, a mi hija, por fugarse un día de Instituto , le castigo (me viene baneo por esta comentario) con no salir ese fin de semana y limitarle el uso del móvil ¿soy un facha ... actúo bajo una ficción de control ?
Efectivamente que es una fabrica de delincuentes-"listos/despertados" es una realidad.
Los menas están bajo protección de la administración, buena suerte para no dejarle salir o quitarle un móvil, sin realizar le debido procedimiento administrativo o lo que es peor que te monte una celada y la tienes liada parda por mucho tiempo.
Trabajando con ellos ...
- Con pies de plomos
- No te pases lo mas mínimo, el reglamento en la mano ...
- El chaval te vacila, o se escapa ... el reglamento en la mano ...
- El chaval / o la chavala ... aparece con ropa de marca y dice que se la ha encontrado ... (sospechas de prostitución) ... no puedes decir nada, tienes indicio pero no pruebas.
Ahora todo esto, que hace un chaval en un centro de menores ... que lo haga tu hija en casa.
Es que allí los hijos desaparecidos importan una mierda o que?
Tan jodidisimos están allí, que los padres meten a un niño a que se juegue la vida en el mar, antes que vivir allí en ese infierno? Si es así, no debería preocuparnos esa importar esa cultura?
Todo lo demás es falso y en realidad vienen buscando esta o esa ayuda económica, más conocido como la &q… » ver todo el comentario
¿ Que Marruecos no colabora en encontrar a los padres de esos menores ? Pues nada, vamos a revisas todos los cargamentos de tomates que vienen del reino de Priscilla, uno a uno ... que igual alguno está en mal estado.
Lo del hachis / chocolate / polen o lo que sea, no digo nada (a esos ni tocarlos), ya que aquí en MNM hay muchos del club Top 20 que les interesa el "tránsito" de "embarcaciones de recreo" con motores de cientos de caballos en el estrecho.
Te sorprendería la cantidad de zurdos, muy zurdos que viven de estos menores ... (ONGs y trabajadores de las mismas)
Que les da igual como acaben, que no quieren emplear disciplina ni horarios ... que solo quieren cobrar a final de mes.
¿ Mi hija desaparece ? Muevo cielo y tierra, quemo el ayuntamiento hasta que desaparece.
¿ Que un menor migrante desaparece (el chaval dice que no le gusta la cena y se va del centro de menores ) ? El trabajador de la ONG redacta el formulario para cubrir el expediente, y a las 14:55 está recogiendo las cosas.