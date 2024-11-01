Fuerzas israelíes incursionan nuevamente en el sur de Siria

Las fuerzas de ocupación israelíes realizaron hoy una nueva incursión en la gobernación meridional siria de Deraa, violando nuevamente el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y el derecho internacional. Según informó el alcalde de las localidades de Maariya y Abdeen, Muwaffaq Mahmoud, unos 20 soldados israelíes, acompañados de tres camionetas Hilux y un vehículo militar tipo jeep, penetraron en la campiña occidental de Deraa, específicamente en la cuenca del río Yarmouk, entre las 6:00 y las 8:30 horas locales. La fuerza se posicionó entr