Las fuerzas aéreas de Finlandia retiran la esvástica de sus banderas

La esvástica, que era un símbolo religioso y de paz ampliamente utilizado entre los pueblos budistas, hinduistas, jainistas u otras culturas, fue adoptada por el partido Nazi de Adolf Hitler como símbolo durante los años 20 y en los países europeos y occidentales, así como a amplias partes del mundo, resta como recuerdo de los crueles crímenes genocidas perpetrados por su régimen durante los años 30 y 40 del siglo pasado.