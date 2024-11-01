Las fuerzas aéreas de Finlandia retiran la esvástica de sus banderas

La esvástica, que era un símbolo religioso y de paz ampliamente utilizado entre los pueblos budistas, hinduistas, jainistas u otras culturas, fue adoptada por el partido Nazi de Adolf Hitler como símbolo durante los años 20 y en los países europeos y occidentales, así como a amplias partes del mundo, resta como recuerdo de los crueles crímenes genocidas perpetrados por su régimen durante los años 30 y 40 del siglo pasado.
Nota: la finlandesa no iba girada 45 grados como la nazi, era otra distinta y anterior.
Aviso que son seis horas de podcast pero muy interesante.
www.histocast.com/podcasts/histocast-308-nazismo-los-origenes/
Eso sí, mucha urticaria con cualquier parecido, pero los genocidios en vivo y directo, que bien se toleran al desayuno y a la cena.