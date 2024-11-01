edición general
Las fuerzas aéreas de Finlandia retiran la esvástica de sus banderas

Las fuerzas aéreas de Finlandia retiran la esvástica de sus banderas

La esvástica, que era un símbolo religioso y de paz ampliamente utilizado entre los pueblos budistas, hinduistas, jainistas u otras culturas, fue adoptada por el partido Nazi de Adolf Hitler como símbolo durante los años 20 y en los países europeos y occidentales, así como a amplias partes del mundo, resta como recuerdo de los crueles crímenes genocidas perpetrados por su régimen durante los años 30 y 40 del siglo pasado.

HeilHynkel
Ahora Zelenskii va a pedir la expulsión de Finlandia de la OTAN ... :roll:

Nota: la finlandesa no iba girada 45 grados como la nazi, era otra distinta y anterior.
1
Heni
#1 #2 #4 A ver, la esvástica la tenía dibujada un avión del conde finlandés Eric von Rosen, y este avión lo donó a la fuerza aérea de Finlandia como el primer avión que tuvieron y mantuvieron el símbolo por gratitud, en 1918 unos 2 años antes de que los nazional-socialistas lo adoptasen como símbolo, esto indica que evidentemente no fué una copia del símbolo nazi y por eso difieren en su diseño pero... por qué usaba Eric von Rosen ese símbolo al igual que los nazis? pues bien cuando el…
2
#8 Stv.2
#7 No sé si es tu intención, pero como dije, efectivamente Hitler ganó al conseguir suplantar esos símbolos y su significado. Y vaya mierda de simpatizante, tendría que haber actualizado sus simbolos a los oficiales si es que era tan nazi. xD
0
Xenófanes
#7 Hay un podcast de Histocast sobre el origen del nazismo y cuentan que la esvástica se puso de moda porque lo arqueólogos de la época no encontraron el símbolo en zonas donde habitaron pueblos semitas (aunque más tarde si se encontraron) por lo que supusieron que era un símbolo ario.

Aviso que son seis horas de podcast pero muy interesante.

www.histocast.com/podcasts/histocast-308-nazismo-los-origenes/

Aviso que son seis horas de podcast pero muy interesante.

www.histocast.com/podcasts/histocast-308-nazismo-los-origenes/
0
tul
finlandeses budistas de paz, tocate los cojones...
0
CharlesBrowson
en 2025...aro aro, parguelas, eso va a ser por si lo ruskis les da por darle un par de guantazos evitar propaganda :popcorn:
1
Connect
Ganó Hitler entonces. Se ha hecho suya la esvástica.
0
ElenaCoures1
¿No eran como las que llevaba tatuado el amiguete de Putler de la Wagner? :troll:
0
allenharpell
En la actualidad podrían poner en vez de su "esvástica" una estrella de david un poco girada, muy poca gente notaría la diferencia.
0
#2 Stv.2
Según se mire, en cierto sentido (además de otros obvios) Hitler ganó, se ha convertido en un simbolo para muchos y ha conseguido usurpar toda iconografía que ni era suya, ni tenía nada que ver. A mi me recuerdo como series como Naruta o Pokemon sufren censura porque tienen "esvásticas" o cosas que se lo parecen.

Eso sí, mucha urticaria con cualquier parecido, pero los genocidios en vivo y directo, que bien se toleran al desayuno y a la cena.

Eso sí, mucha urticaria con cualquier parecido, pero los genocidios en vivo y directo, que bien se toleran al desayuno y a la cena.
0

