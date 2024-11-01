La Fuerza Aérea de EE.UU. reactiva uno de los aviones cisterna KC-135 retirados del servicio

Según los informes, la USAF parece estar tomando medidas para reemplazar los aviones cisterna KC-135 Stratotanker que perdió en la campaña aérea sobre Irán. Uno de ellos fue destruido con la pérdida de su tripulación tras una colisión a mediados de año. El otro KC-135 involucrado en el incidente aéreo sufrió daños en la cola. Existen diversos informes sobre más aviones KC-135 dañados o destruidos en tierra. El 3 de abril, FlightGlobal informó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había sacado un KC-135 de su almacenamiento de largo plazo....