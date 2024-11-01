La Fuerza Aérea de EE.UU. reactiva uno de los aviones cisterna KC-135 retirados del servicio

Según los informes, la USAF parece estar tomando medidas para reemplazar los aviones cisterna KC-135 Stratotanker que perdió en la campaña aérea sobre Irán. Uno de ellos fue destruido con la pérdida de su tripulación tras una colisión a mediados de año. El otro KC-135 involucrado en el incidente aéreo sufrió daños en la cola. Existen diversos informes sobre más aviones KC-135 dañados o destruidos en tierra. El 3 de abril, FlightGlobal informó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había sacado un KC-135 de su almacenamiento de largo plazo....
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Son depósitos donde se les vacía todos los líquidos, se sella todo lo posible para que no entre mierda y se pudra y se retira lo susceptible de estropearse. Así que hay que revertir todo ese proceso y no es rápido precisamente.
Eso se hace en todo el mundo, España tiene unos cuantos Leopard viejunos en este estado por si hacen falta un día (protege más un blindado obsoleto que un Dacia Sandero)
El portal FlightGlobal fue el primero en informar de que se habían reactivado al menos dos aviones cisterna KC-135 Stratotanker procedentes de la base aérea Davis-Monthan (AFB) en Arizona, entre ellos un aparato de 68 años de antigüedad con la matrícula 58-0011. Los aviones fueron trasladados a la base aérea de Tinker, en Oklahoma. Allí se encuentra el Air Logistics Complex, un gran centro de mantenimiento y reparación. El objetivo es llevar a cabo una revisión exhaustiva y su posible reincorporación al servicio activo.
www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/verluste-im-iran-krieg
De otras fuentes :
"Algunas máquinas sufrieron graves daños estructurales. Las pérdidas en la guerra de Irán han debilitado la flota estadounidense de petroleros. Ahora la Fuerza Aérea de EE. UU. está reaccionando y trayendo de vuelta máquinas antiguas del desierto".
Es que incluso puede ser mejor. Un avión de los '50 seguramente es totalmente inmune a un pulso de microondas y cosas por el estilo.