4
meneos
35
clics
Fuerte Comansi: Un portal entre generaciones
El Fuerte Comansi nació en los años 60 y se convirtió en uno de los iconos del juguete español.
etiquetas
fuerte comansi
juguetes
cultura
españa
fort federal
ocio
2 comentarios
#1
Atusateelpelo
Fuerte Comansi + Clicks.
Por un lado los yankis azules (y otros convertidos usando cuerpos azules y piernas blancas) y por el otro una amalgama del resto de colores. Armados con sus fusiles marrones, sus pistolas grises y hasta bazokas (fusiles con megafonos en la punta)
Tarde completa de Domingo con los amigos.
#2
tul
deja de revolver entre mis recuerdos de la infancia! ahora tengo que ponerlos en orden otra vez
