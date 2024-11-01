edición general
Fuerte Comansi: Un portal entre generaciones

El Fuerte Comansi nació en los años 60 y se convirtió en uno de los iconos del juguete español.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
Fuerte Comansi + Clicks.

Por un lado los yankis azules (y otros convertidos usando cuerpos azules y piernas blancas) y por el otro una amalgama del resto de colores. Armados con sus fusiles marrones, sus pistolas grises y hasta bazokas (fusiles con megafonos en la punta)

Tarde completa de Domingo con los amigos.
tul #2 tul
#0 deja de revolver entre mis recuerdos de la infancia! ahora tengo que ponerlos en orden otra vez xD
