El primer ministro interino de Bulgaria, Andrey Gyurov, dijo a Euronews que unirse a la Junta de Paz de Trump fue el resultado de "la decisión de un oligarca" y no refleja el consenso político en el país. Bulgaria fue uno de los pocos países de la UE que se unió a la polémica Junta de Paz lanzada en enero por Trump, impulsada por el ex primer ministro búlgaro Rossen Zhelyazkov y aprobada pocos días antes de que su gobierno colapsara tras las mayores protestas del país en décadas. El oligarca que estaba detrás es Delyan Peevski.