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"Fue decisión de un oligarca": el primer ministro búlgaro, Gyurov, se retracta de su participación en la Junta de Paz [ENG]

"Fue decisión de un oligarca": el primer ministro búlgaro, Gyurov, se retracta de su participación en la Junta de Paz [ENG]

El primer ministro interino de Bulgaria, Andrey Gyurov, dijo a Euronews que unirse a la Junta de Paz de Trump fue el resultado de "la decisión de un oligarca" y no refleja el consenso político en el país. Bulgaria fue uno de los pocos países de la UE que se unió a la polémica Junta de Paz lanzada en enero por Trump, impulsada por el ex primer ministro búlgaro Rossen Zhelyazkov y aprobada pocos días antes de que su gobierno colapsara tras las mayores protestas del país en décadas. El oligarca que estaba detrás es Delyan Peevski.

| etiquetas: junta de paz , bulgaria , trump , gyurov , delyan peevski , board of peace
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1 comentarios
2 1 0 K 41 actualidad
pitercio #1 pitercio
No aclara si habían pagado algún plazo, si hay reembolso, si la junta ha llegado a juntarse, si habían hecho ya los carnets de socio... El caso es que Bulgaria out.. bad boys, little serious, bad business, they may need some tariffs.
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menéame