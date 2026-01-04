edición general
El frío no da tregua a los desplazados en la franja de Gaza

Las tormentas han dejado sin tiendas de campaña a 235 mil personas e Israel sigue bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria

themarquesito #2 themarquesito
Ni el frío ni Israel
Javi_Pina #1 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
