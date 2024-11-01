Frigiliana, el último refugio de los moriscos

Entre el azul intenso del mar y las escarpadas montañas de la Axarquía se esconde uno de esos lugares que parecen pensados únicamente para la fotografía. Calles blancas, macetas con flores y miradores abiertos al mar han convertido a Frigiliana en un icono turístico del sur de España. Sin embargo, tras esa imagen amable se oculta una historia mucho más profunda: la de una comunidad morisca que durante siglos dio forma a sus calles y a su paisaje, y cuyo destino quedó marcado por uno de los episodios más dramáticos de la historia de España.