Frigiliana, el último refugio de los moriscos

Entre el azul intenso del mar y las escarpadas montañas de la Axarquía se esconde uno de esos lugares que parecen pensados únicamente para la fotografía. Calles blancas, macetas con flores y miradores abiertos al mar han convertido a Frigiliana en un icono turístico del sur de España. Sin embargo, tras esa imagen amable se oculta una historia mucho más profunda: la de una comunidad morisca que durante siglos dio forma a sus calles y a su paisaje, y cuyo destino quedó marcado por uno de los episodios más dramáticos de la historia de España.

comentarios
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Asediada por los guiris que se quedan a las afueras, porque al pueblo con esas cuestas no hay cojones

#2 eqas
#1 hay miles de jubilados guiris afincados en ella. Son listos.

CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
#2 a las afueras, ya por la parte del pueblo...cada vez que voy me pregunto el que se compre un sofá o una cama...no tienen que recibir menciones a sus antepasados

viewer #3 viewer
#1 Bueno, pero te ponen autobuses gratis para las tres culturas.

CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#3 y la camiseta de la ruta de la tapa como pijama cada año


