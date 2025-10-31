edición general
El Frente Polisario pide 'coherencia' a Pedro Sánchez al reclamar respeto al derecho internacional en Irán: 'Es lo que pedimos para el Sáhara Occidental'

El delegado del Polisario en España reclama esa misma 'defensa' para su territorio, donde cree que 'el derecho internacional está en riesgo' por el expansionismo de Marruecos.

Spirito
Más le hubiera valido ser una Comunidad Autónoma de España que ir por libre pero, bueno, es cierto lo que dice.
madeagle
#1 Una autentica putada de la que los independentistas canarios no parecen darse por aludidos
Spirito
#5 Yo creo que hoy en día, incluso con los marroquís que Marruecos metió en el Sáhara, si se hiciera un referéndum de anexión a España como una Comunidad Autónoma más, saldría que sí.
guillersk
Que fachas estos polisarios
Cehona
Algo me pierdo, si la ONU se toma como integrante del Derecho Internacional y respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.:
Herrerii
El primer PSOED que recuerdo
Un_señor_de_Cuenca
#3 Hombre no, el primero fue el de "OTAN, de entrada, no"
Herrerii
#6 No soy tan mayor, tenía que haber puesto que he vivido, pero llevas razón ese podemos decir que es el PSOED Primigenio xD
