·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3530
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
2447
clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado
2624
clics
Localizan en una fosa séptica de Sant Jaume dels Domenys a Óscar Morón: detenida su expareja por el crimen
3968
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2685
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
597
Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”
421
Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"
498
La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea
510
Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
521
Pedro Sánchez y Francesca Albanese ganan el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
13
clics
Fraude electoral en Honduras: paralización del escrutinio y pedido de nulidad agravan incertidumbre en los hondureños
El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció un golpe electoral y afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares es una «verdadera trampa».
|
etiquetas
:
honduras
,
fraude electoral
,
trump
,
eeuu
,
oea
9
2
0
K
117
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
117
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Beltenebros
*
#5
Por favor, no utilices conmigo esa falacia. Me da igual de dónde es tu esposa, y dónde has estado, salvo que trabajes en el CNE hondureño y puedas demostrar que no ha habido fraude. Pero no lo puedes hacer porque ya ha habido un miembro del CNE que ha denunciado serias irregularidades. Sólo tenías que haber leído la entradilla del enlace que he subido.
0
K
20
#7
SpeakerBR
#6
Tu noticia apenas si aporta nada nuevo. ¿irregularidades? Me dice mi esposa que antes en 2 días se sabia el recuento. Ahora el sistema, de origen venezolano, se ha parado al menos una vez. Y ya llevamos 7 días con el recuento.
Smartmatic International Holding es una empresa de tecnología electoral fundada en Estados Unidos en el año 2000 por empresarios venezolanos.
horacero.org/el-trep-y-su-importancia-en-las-elecciones-generales-de-2
Hay irregularidades desde que empezó el recuento y todo apunta al partido en el poder.
0
K
6
#3
surco
Gritemos todos con Federico. Viva Honduras!!!
0
K
11
#4
salchipapa77
Me suena el modus operandi
0
K
7
#1
SpeakerBR
Partido Libre solicita nulidad del escrutinio electoral
<- Es el partido que gobierna ahora. De "izquierda". No han hecho cambios y la gente los quiere echar. Son los grandes perdedores de las elecciones.
El candidato conservador es apoyado por Trump y tiene una ventaja mínima de 20.000 votos.
El candidato liberal va segundo, pero se habla de contactos con el gobierno actual para "robar" las elecciones.
En resumen, un circo.
0
K
6
#2
Beltenebros
#1
Confundes opiniones con datos. Supongo que lo haces con toda la intención ¿verdad?
2
K
51
#5
SpeakerBR
*
#2
Si lo dices por lo que la gente los quiere echar, te recuerdo los últimos resultados:
Conservador 1.132.000 votos
Liberal 1.112.000
"izquierda" actualmente en el poder 543.000
He estado en Honduras, mi esposa es hondureña y sigo más las noticias de Honduras que las de España.
hch.tv/live/
www.laprensa.hn
www.youtube.com/watch?v=MHaQZXJcRvo
Aprovecho para informar de que Trump ha indultado al anterior presidente JOH.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por favor, no utilices conmigo esa falacia. Me da igual de dónde es tu esposa, y dónde has estado, salvo que trabajes en el CNE hondureño y puedas demostrar que no ha habido fraude. Pero no lo puedes hacer porque ya ha habido un miembro del CNE que ha denunciado serias irregularidades. Sólo tenías que haber leído la entradilla del enlace que he subido.
Smartmatic International Holding es una empresa de tecnología electoral fundada en Estados Unidos en el año 2000 por empresarios venezolanos.
horacero.org/el-trep-y-su-importancia-en-las-elecciones-generales-de-2
Hay irregularidades desde que empezó el recuento y todo apunta al partido en el poder.
El candidato conservador es apoyado por Trump y tiene una ventaja mínima de 20.000 votos.
El candidato liberal va segundo, pero se habla de contactos con el gobierno actual para "robar" las elecciones.
En resumen, un circo.
Confundes opiniones con datos. Supongo que lo haces con toda la intención ¿verdad?
Conservador 1.132.000 votos
Liberal 1.112.000
"izquierda" actualmente en el poder 543.000
He estado en Honduras, mi esposa es hondureña y sigo más las noticias de Honduras que las de España.
hch.tv/live/
www.laprensa.hn
www.youtube.com/watch?v=MHaQZXJcRvo
Aprovecho para informar de que Trump ha indultado al anterior presidente JOH.