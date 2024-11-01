edición general
11 meneos
13 clics
Fraude electoral en Honduras: paralización del escrutinio y pedido de nulidad agravan incertidumbre en los hondureños

Fraude electoral en Honduras: paralización del escrutinio y pedido de nulidad agravan incertidumbre en los hondureños

El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció un golpe electoral y afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares es una «verdadera trampa».

| etiquetas: honduras , fraude electoral , trump , eeuu , oea
9 2 0 K 117 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
Beltenebros #6 Beltenebros *
#5
Por favor, no utilices conmigo esa falacia. Me da igual de dónde es tu esposa, y dónde has estado, salvo que trabajes en el CNE hondureño y puedas demostrar que no ha habido fraude. Pero no lo puedes hacer porque ya ha habido un miembro del CNE que ha denunciado serias irregularidades. Sólo tenías que haber leído la entradilla del enlace que he subido.
0 K 20
#7 SpeakerBR
#6 Tu noticia apenas si aporta nada nuevo. ¿irregularidades? Me dice mi esposa que antes en 2 días se sabia el recuento. Ahora el sistema, de origen venezolano, se ha parado al menos una vez. Y ya llevamos 7 días con el recuento.

Smartmatic International Holding es una empresa de tecnología electoral fundada en Estados Unidos en el año 2000 por empresarios venezolanos.

horacero.org/el-trep-y-su-importancia-en-las-elecciones-generales-de-2

Hay irregularidades desde que empezó el recuento y todo apunta al partido en el poder.
0 K 6
#3 surco
Gritemos todos con Federico. Viva Honduras!!!
0 K 11
salchipapa77 #4 salchipapa77
Me suena el modus operandi :roll:
0 K 7
#1 SpeakerBR
Partido Libre solicita nulidad del escrutinio electoral <- Es el partido que gobierna ahora. De "izquierda". No han hecho cambios y la gente los quiere echar. Son los grandes perdedores de las elecciones.

El candidato conservador es apoyado por Trump y tiene una ventaja mínima de 20.000 votos.

El candidato liberal va segundo, pero se habla de contactos con el gobierno actual para "robar" las elecciones.

En resumen, un circo.
0 K 6
Beltenebros #2 Beltenebros
#1
Confundes opiniones con datos. Supongo que lo haces con toda la intención ¿verdad?
2 K 51
#5 SpeakerBR *
#2 Si lo dices por lo que la gente los quiere echar, te recuerdo los últimos resultados:
Conservador 1.132.000 votos
Liberal 1.112.000
"izquierda" actualmente en el poder 543.000

He estado en Honduras, mi esposa es hondureña y sigo más las noticias de Honduras que las de España.

hch.tv/live/
www.laprensa.hn
www.youtube.com/watch?v=MHaQZXJcRvo

Aprovecho para informar de que Trump ha indultado al anterior presidente JOH.
0 K 6

menéame