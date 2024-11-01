La frase de Ayuso desde México sobre lo que ve en el Metro de Madrid que aquí no se entiende y allí indigna

Mirando al infinito y de forma lenta y pausada ha dicho Ayuso que ella viene "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el metro de Madrid". Muchos han recordado lo que significa allí la palabra "malinchista": "Que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio". Un adjetivo que en México es despectivo. "¿Está utilizando el término 'malinche' como algo positivo?", se ha preguntado otra persona. "No sabe ni el significado de Malinche. Qué manera de hacer el ridículo"
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Se define como la preferencia por lo extranjero sobre lo propio. Llamar a alguien "malinchista" implica que esa persona:
Desprecia la cultura, productos o tradiciones de su propio país.
Siente una admiración excesiva por las potencias extranjeras (como EE. UU. o Europa).
Cree que "lo de fuera" siempre es de mejor calidad o estatus.
2. La etiqueta de "Traidora"
La connotación negativa nace principalmente de la narrativa… » ver todo el comentario
La conversación fue algo así:
(Leen el panel que indica que eso pasó en 1900 por una empresa privada).
—¿Quién hizo la tubería? ¿Los españoles?
—Los españoles.
Esta tía loca viene a refrendar ese prejuicio que tienen los mexicanos no estudiados inculcado a lo largo de las décadas para apoyar su propio nacionalismo.
De vergüenza.