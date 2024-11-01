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La frase de Ayuso desde México sobre lo que ve en el Metro de Madrid que aquí no se entiende y allí indigna

La frase de Ayuso desde México sobre lo que ve en el Metro de Madrid que aquí no se entiende y allí indigna

Mirando al infinito y de forma lenta y pausada ha dicho Ayuso que ella viene "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el metro de Madrid". Muchos han recordado lo que significa allí la palabra "malinchista": "Que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio". Un adjetivo que en México es despectivo. "¿Está utilizando el término 'malinche' como algo positivo?", se ha preguntado otra persona. "No sabe ni el significado de Malinche. Qué manera de hacer el ridículo"

| etiquetas: malinche , ayuso , mexico , polemica , visita
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Chinchorro #6 Chinchorro
Y por eso, queridos niños, esta individua se come los mocos fuera de Madrid. Creo que no pasa ni de Toledo sin hacer el ridículo.
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josde #8 josde
#6 Yo creo que no la creen ya ni en Genova 13.
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makinavaja #14 makinavaja
#6 ...no pasa ni de la M30... :-D :-D
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EvilPreacher #4 EvilPreacher
Ella pensaba que "malinche" es lo que le había dicho Nacho Cano.
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josde #7 josde
#4 Esta con ella en ese viaje a México.
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craigvalen #1 craigvalen
1. El concepto de "Malinchismo"
Se define como la preferencia por lo extranjero sobre lo propio. Llamar a alguien "malinchista" implica que esa persona:

Desprecia la cultura, productos o tradiciones de su propio país.

Siente una admiración excesiva por las potencias extranjeras (como EE. UU. o Europa).

Cree que "lo de fuera" siempre es de mejor calidad o estatus.

2. La etiqueta de "Traidora"
La connotación negativa nace principalmente de la narrativa…   » ver todo el comentario
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano *
#1 "Tampoco es como para que melinchen" dijo Ayuso poco después.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Sospecho que MAR no hay ido a México, o bien que el tequila no le ha caído bien
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Ramen #9 Ramen
#2 a saber a cuantas botella de tequila "le hemos invitado"
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Jakeukalane #13 Jakeukalane *
Muchos mexicanos creen que todo lo malo viene de España. En el templo mayor, el año pasado, escuchaba a dos mexicanos hablar sobre la tubería que arrasó el templo mayor por la mitad (en 1900).
La conversación fue algo así:
(Leen el panel que indica que eso pasó en 1900 por una empresa privada).
—¿Quién hizo la tubería? ¿Los españoles?
—Los españoles.

Esta tía loca viene a refrendar ese prejuicio que tienen los mexicanos no estudiados inculcado a lo largo de las décadas para apoyar su propio nacionalismo.

De vergüenza.
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pitercio #15 pitercio *
En el ridículum pondrá que habla español nivel medio.
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#10 Suleiman
Hay que fustigar a MAR, que es quién le escribe todo lo que dice.
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JackNorte #3 JackNorte
Como si les importara lo que quieran piensen o hablen los mexicanos , hemos pagado la audiencia y hay que sacar portadas de la conquistadora. xD
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ipanies #5 ipanies
En Miami no hay más que derechuzos autoexiliados de países hispanohablantes y son iguales de inútiles e iletrados que está señora... En cuanto va a un sitio con un mínimo de cultura, se le rompen las costuras a IDA.
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LoboAsustado #12 LoboAsustado
Es inagotable lo de esta mermada xD
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menéame