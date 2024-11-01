La frase de Ayuso desde México sobre lo que ve en el Metro de Madrid que aquí no se entiende y allí indigna

Mirando al infinito y de forma lenta y pausada ha dicho Ayuso que ella viene "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el metro de Madrid". Muchos han recordado lo que significa allí la palabra "malinchista": "Que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio". Un adjetivo que en México es despectivo. "¿Está utilizando el término 'malinche' como algo positivo?", se ha preguntado otra persona. "No sabe ni el significado de Malinche. Qué manera de hacer el ridículo"