Franco en el humor de David Low (1ª parte: 1936 -1939)

El magnífico Britsh Cartoon Archive de la Universidad de Kent alberga 159 registros con viñetas de David Low (1891 - 1963) que tienen etiquetado a Franco. Una vez depuradas las numerosas duplicidades de originales y versiones publicadas en la prensa, así como los dibujos que incluyen meras menciones [1], resultan 62 dibujos con caricaturizada presencia de Franco que vamos a participarles en tres entregas. Comenzamos con un bloque formado por las publicadas durante el transcurso de la Guerra Civil española.

Hostia, es fantástico. Es todo lo que la gente normal que hemos leído Historia hemos pensado siempre de Franco, del fascismo español en realidad, dibujado en cómics. Solamente las dos primeras ya son dos puñetazos a la narrativa oficial española de quiénes eran "los nacionales" y de lo que hicieron con España.

Me encanta.
