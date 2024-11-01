Franco en el humor de David Low (1ª parte: 1936 -1939)  

El magnífico Britsh Cartoon Archive de la Universidad de Kent alberga 159 registros con viñetas de David Low (1891 - 1963) que tienen etiquetado a Franco. Una vez depuradas las numerosas duplicidades de originales y versiones publicadas en la prensa, así como los dibujos que incluyen meras menciones [1], resultan 62 dibujos con caricaturizada presencia de Franco que vamos a participarles en tres entregas. Comenzamos con un bloque formado por las publicadas durante el transcurso de la Guerra Civil española.