Franco Delle Donne, experto en extrema derecha: "Por primera vez está en disputa la hegemonía cultural de la izquierda"

Su nuevo libro, 'Epidemia ultra', recorre con espíritu crítico los años en los que la ultraderecha dejó de ser un fenómeno marginal para conquistar el poder de algunos de los países más importantes del mundo: "Dejamos que creciera a tal punto que se volvió difícil de contrarrestar"

... Yo creo que estamos viendo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que está en disputa esa hegemonía cultural. A partir de Mayo Francés, por poner una fecha, se empiezan a dar unos cambios sociales sostenidos y constantes: el rol de la mujer, la orientación sexual o un montón de cuestiones de corte social que eran moralmente condenables hace 60 años y ahora no. O mejor dicho, que no lo eran hasta hace cinco años. Los líderes ultras y sus portavoces, incluyendo a think tanks, periodistas o pseudoperiodistas, tienen claro que el objetivo es disputar conceptos básicos como libertad. Y lo están consiguiendo...
Se crean conflictos nuevos, contra el medio ambiente, auge contra el colectivo LGTB, contra las mujeres

De esta manera se polariza la sociedad y los fondos de inversión estadounidenses e israelíes pueden seguir haciendo negocios

Si te fijas en los ataques de Vox van especialmente contra colombianos y peruanos, luego miras y son los que más hijos tienen

Atacan a los marroquíes y miras, son los que compran más barato las casas, es todo un movimiento especulativo de la vivienda
También ayuda bastante el tener actualmente lideres que son una banda de inútiles pusilánimes que no son capaces de hacer absolutamente nada contra esas alimañas.
