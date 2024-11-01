Franco Delle Donne, experto en extrema derecha: "Por primera vez está en disputa la hegemonía cultural de la izquierda"

Su nuevo libro, 'Epidemia ultra', recorre con espíritu crítico los años en los que la ultraderecha dejó de ser un fenómeno marginal para conquistar el poder de algunos de los países más importantes del mundo: "Dejamos que creciera a tal punto que se volvió difícil de contrarrestar"
De esta manera se polariza la sociedad y los fondos de inversión estadounidenses e israelíes pueden seguir haciendo negocios
Si te fijas en los ataques de Vox van especialmente contra colombianos y peruanos, luego miras y son los que más hijos tienen
Atacan a los marroquíes y miras, son los que compran más barato las casas, es todo un movimiento especulativo de la vivienda