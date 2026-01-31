Francia pone fin al “deber conyugal” de mantener relaciones sexuales en el matrimonio

Con esta normativa, la negativa a mantener relaciones sexuales ya no podrá usarse como argumento legal en procedimientos de divorcio, y el consentimiento se refuerza como principio esencial en las relaciones entre cónyuges. La medida surgió tras la conmoción social provocada por el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su esposo, que evidenció la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la libertad y la seguridad en el ámbito conyugal.
| etiquetas: francia , matrimonio
Aunque los franceses son tan chauvinistas que lo mismo les cuesta creer que no son abanderados en un avance social...
- Anne-Marie/Jean-Pierre, esto no puede seguir así porque el sexo es una parte fundamental de la relación y aquí no hay sexo, esto no funciona, así que se acabó
Y a ningún tribunal (ente público) le tiene que interesar ese aspecto tan íntimo de la vida personal, que con la legislación actual parece que se quiera airear "este es un pichafloja/esta es una frígida", puto lamentable y más en la "cuna del estado moderno",
la aberración del postmodernismo y el individualismo.
Recordemos, ya puestos, que en Francia la prostitución es ilegal.
Nada de estar dando explicaciones al Estado de "me puso los cuernos", "es que no quiere follar", "trabaja demasiado" o "se pasa el día en la calle".
Edit: de hecho así es en España, por suerte.