Francia negocia su retirada del programa Eurodrone [ENG]

Francia está considerando retirarse del programa europeo Eurodrone y ya está en conversaciones con sus socios —Alemania, España e Italia. Las autoridades francesas describen cada vez más esta plataforma como demasiado cara e inadecuada para la guerra de alta intensidad. El Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa llamó al programa “el dron de ayer que podremos conseguir mañana.” El programa se lanzó oficialmente en 2022 y su costo total se estima en €7.100 millones. Las entregas del dron de vigilancia de altitud media y la

