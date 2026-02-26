Francia investiga al jefe de la unidad contra crímenes de odio por comentarios racistas

La OCLCH es uno de los servicios de investigación tiene como misión, supuestamente, "perseguir a genocidas y criminales de guerra en todo el mundo", así como a los autores de delitos motivados por el odio racial, religioso, "antisemita" o por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. La naturaleza de las teóricas funciones del general apartado, por tanto, contrasta con las acusaciones que pesan sobre él