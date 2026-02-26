edición general
Francia investiga al jefe de la unidad contra crímenes de odio por comentarios racistas

La OCLCH es uno de los servicios de investigación tiene como misión, supuestamente, "perseguir a genocidas y criminales de guerra en todo el mundo", así como a los autores de delitos motivados por el odio racial, religioso, "antisemita" o por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. La naturaleza de las teóricas funciones del general apartado, por tanto, contrasta con las acusaciones que pesan sobre él

Aokromes
el lobo a cargo de los corderos...
Delay
@eirene aquí tienes a el_dinero_no_es_de_nadie haciendo un uso inadecuado del voto spam.
Aokromes
#2 en mi opinion, el voto spam no tendria que existir, tendria que ser el sistema quien te avisase de "has mandado demasiados envios de esta fuente, varia" y para el spam real, nada de voto, reporte.
Delay
#3 Pero de momento hay una norma que regula el abuso de este voto:

A partir de esta actualización, se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor, siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado.
Aokromes
#4 ya, pero mejor que el sistema no deje hacer envios de la misma fuente automaticamente, y asi no tendria que existir el voto spam, ya que el abuso de fuentes lo impediria el codigo @admin @eirene
MenéameApesta
Es como la fiscalía anticorrupción en España, un tribunal político para proteger a políticos.
