Francia abandonará las plataformas estadounidenses Microsoft Teams y Zoom (FR)

Esta medida forma parte de la estrategia de Francia para dejar de recurrir a proveedores de software extranjeros, especialmente estadounidenses, y recuperar el control de infraestructura digital crítica

#5 Nada. Me refiero a que hay opciones en otros servicios tan competitivos como el de vídeo, que están funcionando. Así que en mensajería también se tiene que poder.
Dailymotion funciona muy bien y ya la usan todos los medios de comunicación. Si se quiere, se puede. Tienen que ir apareciendo alternativas europeas. Hasta ahora no hacía falta porque confiábamos en Estados Unidos. Ahora ha llegado el momento de independizarse, porque aunque se vaya Trump, mañana puede volver otro cretino a la Casa Blanca.
#2 ¿Qué tiene que ver una plataforma de video como Dailymotion con Teams o Zoom? ¿Se me escapa algo?
Pedro.....
Eso esta muy bien, pero hay que asegurarse que las bases de datos estan en la UE y a poder ser que los datos no pasen por routers extranjeros
#0 está en inglés, no en frances .... o al menos no me sale así
Abandonar Teams tampoco es que sea muy difícil... tantos años después y sigue siendo una basura lenta, tosca y que falla más que una escopeta de ferias.

El 99% de los usuarios de Teams lo son porque su empresa lo impone, pero si les dan otra herramienta para hacer lo mismo, nadie va a echarlo de menos. Al contrario.
