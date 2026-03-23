Francesca Albanese pide investigar a tres ministros israelíes por torturas a palestinos

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, ha pedido este lunes que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes –Israel Katz, Itamar Ben-Gvir y Bezalei Smotrich– como responsables de torturas contra palestinos.
| etiquetas: sionismo , israel , tortura , albanese , ben gvir , smotrich , katz
xcancel.com/QudsNen/status/1989111675388325965?s=20
xcancel.com/HotSpotHotSpot/status/1958174813404438793?s=20
Tenemos un gobierno radical/religioso peor, con mucho, que los del ISIS en su día ...y con armamento nuclear. El mundo tiene un problema grave con esta gente.