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Francesca Albanese pide investigar a tres ministros israelíes por torturas a palestinos

Francesca Albanese pide investigar a tres ministros israelíes por torturas a palestinos

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, ha pedido este lunes que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes –Israel Katz, Itamar Ben-Gvir y Bezalei Smotrich– como responsables de torturas contra palestinos.

| etiquetas: sionismo , israel , tortura , albanese , ben gvir , smotrich , katz
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3 comentarios
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oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 Si eso es lo que considera que tienen que hacer esta gente para estar a bien con su dios por mi parte que se metan a ese odioso dios por el culo.

Tenemos un gobierno radical/religioso peor, con mucho, que los del ISIS en su día ...y con armamento nuclear. El mundo tiene un problema grave con esta gente.
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#2 R2dC
Y estos deben de ser los 3 primeros que ha investigado.
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menéame