La francesa Le Train comenzará a operar en 2028 con el Talgo Avril

A pesar de los rumores de cancelación del pedido, Le Train sostiene que iniciará sus operaciones comerciales en 2028 usando los trenes Talgo Avril cuya compra de 10 unidades fue anunciada en enero de 2023. Es el primer tren de muy alta velocidad que Talgo vende en el mercado europeo fuera de España. La homologación del tren en Francia ha completado el 70% del proceso. Le Train asegura que ofrecerá los mejores asientos del sistema ferroviario francés, lo que anticipa importantes diferencias con la serie 106 de Renfe.