La francesa ingresada en la UCI con hantavirus está conectada a "un pulmón artificial" y en la "fase final de cuidados paliativos"

La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos. La enferma presenta la forma "más grave de cuadro cardiopulmonar" y se encuentra "en la fase final de cuidados paliativos", con "circulación extracorpórea para oxigenación artificial", precisó Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, donde está ingresada.