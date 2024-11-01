El ''fracaso'' de la privatización del agua en Lanzarote: Canal de Isabel II, más cerca de irse casi 20 años antes de que acabe el contrato

Su filial, Canal Gestión arrastra pérdidas millonarias y no ha cumplido la misión de reducir el agua que se pierde antes de llegar a las casas, que supera el 50%. El Cabildo descarta que el servicio vuelva a ser público por el momento. Canal Isabel II no quiere quedarse, el Consorcio Insular de Aguas (formado por el Cabildo y los siete Ayuntamientos) ya avanza en la rescisión o cesión del contrato y los usuarios de la isla y también de La Graciosa solo esperan que se acaben ya los cortes constantes en el suministro.