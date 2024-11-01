edición general
El ''fracaso'' de la privatización del agua en Lanzarote: Canal de Isabel II, más cerca de irse casi 20 años antes de que acabe el contrato

El ''fracaso'' de la privatización del agua en Lanzarote: Canal de Isabel II, más cerca de irse casi 20 años antes de que acabe el contrato

Su filial, Canal Gestión arrastra pérdidas millonarias y no ha cumplido la misión de reducir el agua que se pierde antes de llegar a las casas, que supera el 50%. El Cabildo descarta que el servicio vuelva a ser público por el momento. Canal Isabel II no quiere quedarse, el Consorcio Insular de Aguas (formado por el Cabildo y los siete Ayuntamientos) ya avanza en la rescisión o cesión del contrato y los usuarios de la isla y también de La Graciosa solo esperan que se acaben ya los cortes constantes en el suministro.

Follow the money

Fracaso para los ciudadanos, pero alguien se lo habrá llevado calentito
Cuando mamá Ayuso and Co. no están para chanchullear en tu favor es mas dificil cumplir para lo que te han contratado.
