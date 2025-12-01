edición general
Fracasa un nuevo intento para controlar el precio de la vivienda en València

El pleno extraordinario se convirtió, en no pocos pasajes, en un Debate Sobre el Estado de la Ciudad, versión temporada de invierno. Porque no solo entraron a colación temas recurrentes, sino argumentos, a favor y en contra, no menos recurrentes. Así, una moción presentada por la oposición sobre "Contención de los Precios y Refuerzo de las Políticas Públicas de Vivienda" suponía declarar la ciudad como "tensionada" para intervenir los precios. Algo que estaba llamado a fracasar desde el primer momento.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Adivinad quién está detrás de que la gente que vive aquí no pueda tener casa y la mayoría de los que alquilan sean americanos, quien presiona así al PSOE, PP, y Vox (El psoe propone aquí pero se niega en el parlamento nacional)

www.meneame.net/m/Artículos/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
berkut #3 berkut
#1 Por desgracia no hacen falta los judios para que se especule con la vivienda en España.
berkut #2 berkut
Disfruten lo votado
LoboAsustado #4 LoboAsustado
hay una solucion muy patriotica (valenciana) para ello.
200.000€ por un atico de 10m2 ? antorcha.
