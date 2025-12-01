Fracasa un nuevo intento para controlar el precio de la vivienda en València

El pleno extraordinario se convirtió, en no pocos pasajes, en un Debate Sobre el Estado de la Ciudad, versión temporada de invierno. Porque no solo entraron a colación temas recurrentes, sino argumentos, a favor y en contra, no menos recurrentes. Así, una moción presentada por la oposición sobre "Contención de los Precios y Refuerzo de las Políticas Públicas de Vivienda" suponía declarar la ciudad como "tensionada" para intervenir los precios. Algo que estaba llamado a fracasar desde el primer momento.