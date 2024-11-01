edición general
4 meneos
18 clics
La fotovoltaica, los 'curtailments' y la imperiosa necesidad de hibridarse con baterías

La fotovoltaica, los 'curtailments' y la imperiosa necesidad de hibridarse con baterías  

Entrevista al director de JLL que explica la situación de la fotovoltaica. Los 33 GW instalados no se están aprovechando. La escasa demanda eléctrica hace que mucha energía se pierda o que plantas dejen de producir en horario solar porque los precios de mercados son cero o negativos. Precios bajos en cada vez más horas, vertidos económicos pero también técnicos, escasez de demanda, se da un escenario en el que a muchos comienzan a no salir las cuentas y algunas plantas se encuentran al borde del default, sin poder pagar lo que deben al banco.

| etiquetas: baterías , hibridación , fotovoltaica
3 1 0 K 34 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 34 actualidad
MisturaFina #1 MisturaFina
Energia es mejor que dinero. Si no puedes venderla usala para hacer trabajo util. Monta un aserradero. O mina bitcoins. O vende data centers.
1 K 22
Gry #2 Gry
#1 Siempre me he preguntado por qué las plantas con exceso de producción no se ponen a minar Bitcoin.
0 K 15
MisturaFina #3 MisturaFina
#2 porque eso no alcanza para nada util.
0 K 7
sotillo #4 sotillo
Siempre me pregunte por qué en el entorno de Almaraz no se implantaban grandes empresas de alto consumo y todo alrededor permanecía en un descampado infinito
0 K 11
#5 parladoiro *
#4 lo normal sería industria que necesita calor que es como trabaja una central nuclear, de hecho una de los primeras centrales nucleares soviéticas era una planta de desalinización y China ya cuenta con un polígono alimentado por vapor nuclear.
En EE. UU. el plan de alimentar Nueva York con calor nuclear quedó vetado.
0 K 10

menéame