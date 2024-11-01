La fotovoltaica, los 'curtailments' y la imperiosa necesidad de hibridarse con baterías  

Entrevista al director de JLL que explica la situación de la fotovoltaica. Los 33 GW instalados no se están aprovechando. La escasa demanda eléctrica hace que mucha energía se pierda o que plantas dejen de producir en horario solar porque los precios de mercados son cero o negativos. Precios bajos en cada vez más horas, vertidos económicos pero también técnicos, escasez de demanda, se da un escenario en el que a muchos comienzan a no salir las cuentas y algunas plantas se encuentran al borde del default, sin poder pagar lo que deben al banco.