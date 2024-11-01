Fotos engañosas: La bandera de la victoria sobre el Reichstag

El símbolo por excelencia de la derrota final de Alemania en la Segunda Guerra Mundial es, sin lugar a dudas, la famosa fotografía realizada por el corresponsal de guerra soviético Evguéni A. Jaldéi. Un soldado soviético iza la bandera de su país sobre el Reichstag, el edificio que albergaba el Parlamento alemán. Para muchos era el símbolo de poder de los nazis y la representación gráfica de su caída definitiva. Ahora bien, ¿sabías las mentiras que encierra esta fotografía?