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Fotos engañosas: La bandera de la victoria sobre el Reichstag

Fotos engañosas: La bandera de la victoria sobre el Reichstag

El símbolo por excelencia de la derrota final de Alemania en la Segunda Guerra Mundial es, sin lugar a dudas, la famosa fotografía realizada por el corresponsal de guerra soviético Evguéni A. Jaldéi. Un soldado soviético iza la bandera de su país sobre el Reichstag, el edificio que albergaba el Parlamento alemán. Para muchos era el símbolo de poder de los nazis y la representación gráfica de su caída definitiva. Ahora bien, ¿sabías las mentiras que encierra esta fotografía?

| etiquetas: fotografía , historia
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4 comentarios
7 1 4 K 60 cultura
Supercinexin #3 Supercinexin
Basura revisionista.
4 K 51
cosmonauta #4 cosmonauta *
#3 Cultura de la cancelación, más bien.

Esta historia se ha publicado varias veces por aquí y nunca se ha cuestionado. Realmente, es una explicación histórica reconocida por múltiples historiadores incluso rusos.

Peor hoy vienes a cancelarla diciendo que es un bulo. :wall:
1 K 35
#1 Maikimaik
Si yo fuera un campesino soviético, también le habría mangado el reloj a cualquier fiambre nazi, vamos, y hasta los calcetines si me dan cinco minutos más
1 K 18
#2 j3j3j3j3
#1 no se yo Rick , pero con la "resolucion" que habia entonces , distancia del objetivo, se publicaba en periodicos , papel del malo y demas variables que habia que tener en cuenta, como demonios ibas a deducir tu que tenia dos relojes? eran de cuco? yo en este punto creo que han patinado … todo lo demas , propaganda de guerra pura y dura , como la de los yankees con Iran , que ponen lavanderia en todos los aviones y luego dan problemas ...
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menéame