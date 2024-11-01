edición general
Fotos de la autopsia de Jeffrey Epstein revelan lesiones fuertes en el cuello

Según el reporte post mortem, el aparente suicidio de Epstein se debió a la fractura de varios huesos del cuello. Las fracturas óseas pueden ocurrir en personas que se ahorcan, pero son más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento, según expertos forenses. Los médicos observaron la presencia de varias hemorragias que se extendían desde los labios de Epstein hasta las cejas. "Hay múltiples hemorragias petequiales en las conjuntivas palpebrales de ambos ojos y hemorragias confluentes en la periferia de la conjuntiva bulbar derecha.

7 comentarios
EldelaPepi #2 EldelaPepi
Lo suicidaron.
Ahora falta probarlo.
Mark_ #1 Mark_
Poco sería.
cocolisto #6 cocolisto
Poca diferencia con el sistema ruso pero sin ventanas.
pitercio #4 pitercio
Por lo que se está sabiendo, debe haber pocos que no se lo quisieran cargar.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Asomblesa noticia
Bolgo #3 Bolgo
Pederepstein, repite conmigo
#7 Kuruñes3.0
Puto pederasta
