Las formas topológicas de la materia que surgen en el mundo cuántico

Un objeto matemático denominado redes tensoriales permite descifrar la simetría profunda de la materia cuántica, uno de los grandes retos científicos reconocidos en este Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas.
Al pensar en las fases de la materia casi siempre se acude a los ejemplos clásicos: sólido, líquido y gas. En ellos, la temperatura actúa como un hilo conductor que transforma una sustancia de un estado a otro, marcando los puntos de transición, en los que el hielo se derrite o el agua se evapora. Sin embargo, cerca del..
| etiquetas: formas , topologias , materia , mundo cuántico
Las redes tensoriales no son postureo matemático: permiten representar estados cuánticos altamente correlacionados sin que el coste computacional explote, algo clave para entender materiales topológicos y también para computación cuántica tolerante a errores. Esto no va de teoría bonita, va de por qué ciertos estados existen y otros no, incluso a temperatura cero.
Me parece curioso que la física cuántica sólo pueda ser descrita, tal como dice la noticia, a través de las matemáticas.
Lo cierto es que no entiendo absolutamente nada ( ya sé que no es una excusa, pero es que soy de letras). Para mí es como querer entender la existencia de Dios. Al final llegué a la conclusión de que Dios no existe. Tal vez deba llegar a la conclusión de que el mundo cuántico tampoco existe.
(Me llama la atención que subas una noticia sobre la que te reconoces tan ignorante como yo).
Si me permites la curiosidad, ¿cuál es tu profesión?.