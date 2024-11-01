Se forma un nuevo tipo de hielo exótico a temperatura ambiente [Eng]

Científicos del Instituto de Investigación de Estándares y Ciencias de Corea (KRISS) han descubierto una nueva forma de hielo: oficialmente llamada hielo XXI, y no se parece a nada visto hasta ahora. Utilizando un potente sistema que combina yunques de diamante y láseres de rayos X, observaron el comportamiento del agua supercomprimida a temperatura ambiente. Sorprendentemente, en lugar de congelarse en un solo paso, el agua experimentó múltiples ciclos de congelación y fusión, todos dentro de la zona de presión donde normalmente se forma