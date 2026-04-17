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Ford producirá el Geely E2 en Valencia

Ford producirá el Geely E2 en Valencia

De acuerdo con las últimas informaciones, Ford se encargará de fabricar el nuevo Geely E2 en su planta española de Almussafes (Valencia), que a día de hoy solo produce el Kuga y así aumentaría su carga de trabajo . El E2, un utilitario eléctrico del segmento B, competiría con modelos como el Renault 5, el Citroën ë‑C3 y el BYD Dolphin Surf. Aunque hoy se produce en China, Geely ya contacta con proveedores españoles y el acuerdo estaría muy avanzado. El modelo europeo montaría un motor de 116 CV y batería LFP de 39,4 kWh para 325 km WLTP.

| etiquetas: ford , geely , almussafes , coche electrico
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3 comentarios
11 1 0 K 148 actualidad
#1 tropezon *
Pues es el más vendido del segmento en China.
Buena noticia para los consumidores (si mantiene la competencia de la que es capaz en china) y mejor noticia para Valencia y los trabajadores de Almussafes, que se estaban temiendo lo peor
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#2 rogerillu
Esto seguro que no tiene nada que ver con la visita de Pedro Sánchez a la dictadura comunista china. Con el PP y Vox estas cosas no pasarían.
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#3 tropezon
#2 Hombre, con la visita en si...
Con el trabajo previo, pues claro. Ya llevaban tiempo con el rumor.

La visita es la culminación de un trabajo previo.
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menéame