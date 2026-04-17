Ford producirá el Geely E2 en Valencia

De acuerdo con las últimas informaciones, Ford se encargará de fabricar el nuevo Geely E2 en su planta española de Almussafes (Valencia), que a día de hoy solo produce el Kuga y así aumentaría su carga de trabajo . El E2, un utilitario eléctrico del segmento B, competiría con modelos como el Renault 5, el Citroën ë‑C3 y el BYD Dolphin Surf. Aunque hoy se produce en China, Geely ya contacta con proveedores españoles y el acuerdo estaría muy avanzado. El modelo europeo montaría un motor de 116 CV y batería LFP de 39,4 kWh para 325 km WLTP.