Ford producirá el Geely E2 en Valencia

De acuerdo con las últimas informaciones, Ford se encargará de fabricar el nuevo Geely E2 en su planta española de Almussafes (Valencia), que a día de hoy solo produce el Kuga y así aumentaría su carga de trabajo . El E2, un utilitario eléctrico del segmento B, competiría con modelos como el Renault 5, el Citroën ë‑C3 y el BYD Dolphin Surf. Aunque hoy se produce en China, Geely ya contacta con proveedores españoles y el acuerdo estaría muy avanzado. El modelo europeo montaría un motor de 116 CV y batería LFP de 39,4 kWh para 325 km WLTP.
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Buena noticia para los consumidores (si mantiene la competencia de la que es capaz en china) y mejor noticia para Valencia y los trabajadores de Almussafes, que se estaban temiendo lo peor
Con el trabajo previo, pues claro. Ya llevaban tiempo con el rumor.
La visita es la culminación de un trabajo previo.