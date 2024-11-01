edición general
Los fondos venden sus activos inmobiliarios en España: Blackstone y Cerberus venderán de 9.000 unidades

La crisis del alquiler se agrava. Miles de viviendas se esfumarán del mercado en los próximos meses y pasarán al segmento de propiedad. Se trata de las carteras millonarias que han puesto a la venta grandes inversores como Blackstone, Cerberus o proyectos concretos como el de Hines en Madrid.

emmett_brown #4 emmett_brown *
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Difundid por todas partes, redes sociales y que cunda el pánico en los mercados para que el resto bajen precios y vendan
emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Don't take Meneame as your personal army.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#2 No utilices menéame para mantener los precios de la vivienda inflados, que la natalidad se hunde un 40% y no vas a tener pensión

Pero bueno, lo de siempre, hablemos de mi más que del meneo :roll:
plutanasio #7 plutanasio
#1 No va a bajar el precio de nada. Los van a vender por lo mejor y lo comprarán extranjeros para montar sus airbnbs o alquilarlos al mismo precio que estaban.
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 xD xD El calor frena la compra de casas en Almería y la aumenta en la 'España fresca' www.diariodealmeria.es/almeria/calor-frena-compra-casas-almeria_0_2004
Cuñado #6 Cuñado
Da igual cuando lo leas: si es malo para Blackstone es bueno para el ciudadano.
frg #11 frg
#6 Cuidado que igual parece malo pero no lo es. Estos hijosdelagran no dan puntada sin hilo.
Cuñado #21 Cuñado
#11 #12 Lo que están haciendo es desinvertir porque el tope al precio del alquiler les ha jodido el negocio.

Esa medida que tanto odia el brazo político de Blackstone en España (léase "PP").
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#6 Una noticia de Black Stone haciendo caja es mala siempre para el ciudadano.
frg #10 frg
En mi barrio hay tanta gente de fuera que te puedo asegurar no van a la faltar trabajadores para mantener el sistema.
#5 chavi
Si pasan al segmento de la propiedad habra unos que dejen de alquilar y serán propietarios.

Excelente noticis
NPCMeneaMePersigue #20 NPCMeneaMePersigue
#19 claro porque un hombre de negocios mayor haciendose pasar por jubilado no puede ser
plutanasio #15 plutanasio
#14 Tú has vivido de alquiler alguna vez? Porque cuando he estado de alquiler nunca el dueño era un fondo de inversión yanqui. Siempre fueron pisos de jubilados que era su segundo o tercer piso que tenían en posesión.
NPCMeneaMePersigue #17 NPCMeneaMePersigue
#15 Claro porque cuando te atiende un rentista te dice soy un fondo de inversión y no te miente para dar pena y quedar bien jajajaj
plutanasio #19 plutanasio
#17 todas las veces que he alquilado he visto al dueño y era un jubilado. (menos uno que tenía 50 y algo y era un piso heredado).
Spirito #18 Spirito
#15 En parte estoy contigo.

Ahora te digo ¿Sabemos los pisos y casas que las grandes empresas mantienen "secuestradas" para especular luego?

Algo pasa que ni sabemos.
Spirito #16 Spirito *
#14 Digo desastre inmobiliario porque no es posible que un chaval que acaba de empezar a trabajar pueda comprarse una vivienda. Así, sin más. (Salvo funcionarios)

No digo ya de alguien entrado en edad que quisiera acceder a un crédito "amable" para tener una vivienda en propiedad sin agobios.
Spirito #13 Spirito
Pero, ¿Quiénes son los fondos?

¿Empresas americanas sobre todo que especulan con la vivienda en España?

¿Grandes empresas, insisto, norteamericanas, que han hecho un monopolio para hundir el mercado inmobiliario español y sacar tajada?

,(y esto no es nuevo, ni solo en España)
Spirito #14 Spirito *
#13 Y, de aquí, se deviene otra o varias preguntas.

¿Cómo es posible que esas mismas empresas poderosas norteamericanas hayan provocado el desastre inmobiliario que tenemos hoy en día en España?

Sencillo: corrupción de la derecha y extrema derecha (que apuestan por el capitalismo más atroz)

Dicho de otro modo, promovido por psicópatas, narcisistas y sociópatas con corbata.
#9 Raúl63
La crisis les va a venir a todos los especuladores más pronto que tarde,al ritmo que se está construyendo,los precios de los alquileres van a bajar y mucho.Ya veréis en el 2027.
