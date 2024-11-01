Los fondos venden sus activos inmobiliarios en España: Blackstone y Cerberus venderán de 9.000 unidades

La crisis del alquiler se agrava. Miles de viviendas se esfumarán del mercado en los próximos meses y pasarán al segmento de propiedad. Se trata de las carteras millonarias que han puesto a la venta grandes inversores como Blackstone, Cerberus o proyectos concretos como el de Hines en Madrid.
| etiquetas: vivienda , españa , fondos , invertir
La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros” meneame.net/story/decision-fondos-buitre-vender-25-000-pisos-puede-aba
Pero bueno, lo de siempre, hablemos de mi más que del meneo
Esa medida que tanto odia el brazo político de Blackstone en España (léase "PP").
Excelente noticis
Ahora te digo ¿Sabemos los pisos y casas que las grandes empresas mantienen "secuestradas" para especular luego?
Algo pasa que ni sabemos.
No digo ya de alguien entrado en edad que quisiera acceder a un crédito "amable" para tener una vivienda en propiedad sin agobios.
¿Empresas americanas sobre todo que especulan con la vivienda en España?
¿Grandes empresas, insisto, norteamericanas, que han hecho un monopolio para hundir el mercado inmobiliario español y sacar tajada?
,(y esto no es nuevo, ni solo en España)
¿Cómo es posible que esas mismas empresas poderosas norteamericanas hayan provocado el desastre inmobiliario que tenemos hoy en día en España?
Sencillo: corrupción de la derecha y extrema derecha (que apuestan por el capitalismo más atroz)
Dicho de otro modo, promovido por psicópatas, narcisistas y sociópatas con corbata.